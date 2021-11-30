年興(1451)今舉行業績發表會，該公司今年前3季轉虧為盈，稅後盈餘合計為1.67億元，EPS為0.84元；今年前3季毛利率為8.1%，遠優於去年同期的1%，而在淨利率方面為2.8%也優於去年同期的-8.5%。年興總經理蔡樹軒表示，客戶近年來相當重視ESG，公司也在製程上朝環保節能方向開發，目前位於墨西哥的工廠，已經百分百使用回收水生產。

蔡樹軒表示，目前年興前3季營收，牛仔衣褲占比為49.02%，牛仔布占比43.3%，環錠紗占比7.01%，其他0.67%。今年公司營收和獲利雙成長，主要是新冠疫情受控以及美國消費力轉強。但展望未來，由於新變種病毒株再起，又有升息壓力，持較為謹慎的態度。

對於今年上游原料棉花價格大漲，蔡樹軒表示，年興棉花庫存成本低，而今年棉花價格上揚，公司在營運上亦有反應在終端的報價上。年興也持續和客戶開發新的布料，在棉花外加入伸縮絲、有機紗、環保紗和特殊紗種，增加產品的差異化。

蔡樹軒指出，年興目前最大出口國仍是美國，以年仔衣褲而言，一年美國市場的需求約6億件，而年興的產能為每月100萬件。目前年興的生產基地和品項依為：墨西哥／牛仔布廠；賴索托／牛仔成衣廠、牛仔布廠、紡紗廠；越南／牛仔成衣廠；台灣／營運總部、牛仔布廠等。

年興原賴索托生產基地有生產針織產品，疫情爆發後就已經停產，短期內年興並不考慮重啟針織產能。