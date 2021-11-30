國際扶輪社南投社、竹山社及南崗社友，聯袂到信義鄉愛國國小，舉辦「原民大未來」計畫教育，以影片分享知名人士、原住民人士的成功經驗與觀點，引導學童為自己的未來訂定目與方向，並且勇敢追夢。

國際扶輪社南投社、竹山社及南崗社友，與信義鄉愛國國小學童交流。（南投扶輪社提供／廖志晃南投傳真）

南投扶輪社社長蘇猷雅指出，愛因斯坦曾說過「只有利他的生活，才是值得過的生活」，那也是RI社長Shekhar Mehta演講時，特別強調今年扶輪社主題，「以服務改善人生」的核心精神，因此2021-22年度地區服務，再度啟動原民大未來服務計畫。

國際扶輪3-1分區的扶輪人，分梯次走進校園分享影片，並和同學們互動，引導與相互交流， 從中激發孩子對未來的想像，並持續尋找適當的資源挹注，讓學生們學習與成長。

分享的影片內容，包括旅英畫家優席夫的坦克精神、金曲獎得主桑布衣的祝福別人、棒球國手張泰山信仰的力量、奧運選手陳傑拋開包袱享受過程、朱正永博士的提升自我能力；安德烈設計師的我可以、我努力、我一定做得到；舞蹈家布拉瑞揚勇敢的認識自己、咖啡王子方政倫的超越困難超越自己，和歌手舞思愛相信離夢想越來越近。

蘇猷雅表示，希望藉由成功知名人士與原住民人士的故事影片，寓教於樂，找回原住民孩子的自信心，引導孩子們為自己的未來，訂定目標與方向，以這些成功人士為典範，在心裡播下希望的種子，效法他們勇於開創、努力 奮鬥的精神，並且築夢踏實改善人生，同時在利他的服務中，獲得真正的快樂。