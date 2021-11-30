國立中正大學11月29日晚上驚傳重大意外，1名南華大學18歲陳姓男同學與同學一同到中正大學打撞球，晚上7點多時突然倒下撞到球檯後倒臥在地，消防人員到場後已無生命跡象，送往大林慈濟醫院急救，今天凌晨2點急救無效身亡，因陳男11月12日時施打過BNT疫苗第二劑，家屬質疑可能與疫苗不良反應有關，檢方將解剖後釐清死因。

嘉義地檢署檢察官今天下午前往大林慈濟醫院相驗，家屬在現場泣不成聲，不捨孩子就這樣過世。嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，陳男身體健壯無相關病史，相驗除後腦勺有撞擊傷外並無其他外傷，因11月12日打過BNT第二劑疫苗，家屬質疑是否為疫苗不良反應，將於12月3日解剖釐清死因。

撞球部業者林荃甫說，該名陳姓男同學是首次到中正大學撞球部打球，11月29日下午4點多與其他7名同學前往，打了2小時後其他同學先離開，陳男與另一名同班同學再加打1小時，現場還有其他4名中正大學校隊學生練習中及零星幾位學生，陳男突然倒下。現場同學表示，當時聽到很大的撞擊聲後，就見他倒在地上，趕緊過去關心，當時呼喚他都已沒反應，當下有抽蓄、口吐白沫等情形，趕緊叫救護車並通知相關人員。

嘉義縣消防局昨天晚上7點38分接獲報案，派遣雙福分隊到場，該同學後腦勺有傷口，緊急急救後送往大林慈濟醫院，8點17分到院前已無生命跡象，裝上葉克膜急救後，凌晨2點急救無效身亡。

南華大學主任秘書胡聲平表示，陳同學身材高壯，平時身體狀況良好，與同學相處融洽且十分用功，發生憾事學校感到相當不捨與遺憾，會全力協助家屬處理後續相關事宜，也將對系上同學進行悲傷輔導。