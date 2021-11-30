明年元旦連假為今年12月31日至明年1月2日，交通部高速公路局表示，國內疫情警戒降為2級後，中秋節及國慶日連假國道交通量已逐漸恢復，預計元旦連假期間將有大量跨年及旅遊旅次，假期將實施夜間免收費、單一費率、高乘載、匝道封閉、開放路肩等管制。

高公局研判，元旦連假以跨年及旅遊旅次為主，假期前2日以南向車流居多，假期後2日轉以北向車流較多，將實施多項管制措施，包括12月31日至1月2日0至5時國道全線暫停收費、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統8折收費、入口高乘載管制、入口匝道封閉、開放路肩、入口匝道儀控等，另國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控。

高公局表示，連續假期間國道交通量為平日的1.5倍至2倍，部分路段於尖峰時段之交通量早已超過可服務容量，故發生壅塞在所難免。用路人如要開車出門，請務必做好車況檢查及蒐集瞭解各項交通疏導措施，並妥善規劃行程確認行車路線。