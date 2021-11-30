為精準行銷品牌活動，且提升企業形象和客戶體驗，寒舍餐旅集團董事長蔡伯翰今(30)日表示，寒舍餐旅將持續推廣「寒舍生活App」，集結旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店與礁溪寒沐酒店四館資源，提供多功能的線上服務，更透過消費累點直接回饋給寒舍好友。

而為增加賓客黏著度，寒舍餐旅並推出App會員限定活動，即日起至12月31日「周周抽大獎」，每周抽出住宿、餐飲、泡湯等9項大獎，每月再加碼抽4組寒舍集團飯店總統套房，三個月內已約2萬5千人下載。寒舍食譜再加碼推出，餐廳內用單點佳餚享8折優惠，限定回饋給「寒舍生活App」的會員。

為持續開發國旅客源，寒舍餐旅透過旅展銷售強檔餐廳優惠，以及超值住宿體驗來吸引消費者，2021年台北國際旅展入場人數雖受疫情影響減少約三成，但靠著飯店內的旅展快閃櫃與線上旅展，寒舍集團仍逆勢突圍，整體業績達1億5千萬元，和去年同期持平。延續熱賣狂銷的氣勢，寒舍集團於12月17日至12 月20日將參加高雄國際旅展，明年4月也會參加台中旅展，積極拓展中南台灣的消費客群。

寒舍餐旅集團旗下位在台北的都會飯店會多元運用第三方平台，積極設計豐富的住房專案，吸引不同客層。年關將近是許多萬豪會員衝房晚、累計會籍的時候，故針對萬豪會員住宿福利，台北喜來登推出「Power Your Points五購給力」，即日起透過萬豪官網預訂，另加贈5000點的點數回饋，年底前有超過5成的訂房，都是來自此萬豪優惠專案。另外，針對喜愛節慶派對的客群，台北寒舍艾美酒店推出「開箱耶誕」住房專案，入住當天房間佈置O!Balloon精品氣球，再享迎賓氣泡酒乙瓶及夢幻甜品乙組、客房電影無限觀賞、隔日招待探索廚房豐盛的早餐兩客，同時特別祭出行政貴賓廳及延遲退房至下午2點之禮遇。

礁溪寒沐酒店則不斷結合在地元素，再搭配多元的異業合作，提供旅人更獨一無二的旅宿體驗。12月底前，入住礁溪寒沐就有機會自駕特斯拉，體驗綠能科技，享受純電開車探索蘭陽之美，彈性自駕遊方案2680元起。明年3月份預計再度舉辦高爾夫球敘活動，不但讓運動結合休閒度假，也預計搭配公益活動，讓大家的愛心善舉回饋宜蘭。

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