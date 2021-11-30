經濟部30日出版《2021商業服務業年鑑》，公布的商業服務業發展現況資料，2020年我國由服務業所創造的產值，達新台幣11兆9369.60億元，大約占GDP的62.04％，就業人口為684.7萬人，占我國總就業人數約為59.7％，可知服務業同時扮演我國經濟生產及就業穩定的重要角色。

在服務貿易方面，受疫情影響，2020年我國服務貿易總額為790.30億美元，年減27.32％，但因進口減幅較出口大，我國服務貿易近5年來首次呈現出超的狀態。而2020年外人投資我國服務業金額為62.43億美元，同樣因疫情緣故，較2019年微幅衰退1.57％。

經濟部指出，我國服務業2020年的銷售額達新台幣24兆8712.26億元，家數達120.8萬家，均較2019年增加。其中，與民生息息相關的批發、零售、餐飲業，其2020年的銷售額與家數亦均較2019年增加，顯示在國內齊心防疫，以及政府持續投入一系列的紓困、振興措施下，2020年商業服務業仍展現韌性。

此外，近3年我國無店面零售業銷售額年增率皆呈現成長態勢，2019年已從2018年的8.8％攀升至17.85％，2020年年增率亦達17.07％，呈現高速成長狀態；在其細業別中，又以「經營網路購物」的銷售額成長率最高，2020年一舉由2019年的22.51％躍升至44.57％。而因疫情衝擊運輸等業別的營運，使物流業銷售額較2019年衰退6.93％，不過隨宅經濟升溫與配送需求大增，吸引新的汽車貨運業者與倉儲業者加入，使物流業2020年的家數較2019年成長1.64％。在連鎖加盟業的部分，因受疫情影響，2020年台灣連鎖品牌較2019年減少，但總店數卻有所增加，可見體質佳、競爭力強的企業仍持續展店。

經濟部表示，本年度年鑑以「疫情新常態下的台灣商業服務業發展」為主軸，提供讀者瞭解歷經COVID-19疫情影響下，國內外商業服務業的變化以及產生的新趨勢與新商機；由於疫情帶動低（無）接觸的消費型態，使得電子商務更加蓬勃發展，然而競爭也更加激烈，因此，服務業走向線下與線上的融合已是大勢所趨，但如何運用虛實整合和日益普及的外送服務創新商業模式、提升競爭力，以及善用大數據分析更精準地掌握消費需求與市場動向，是今年年鑑專題篇探討的重點之一。

另一方面，有鑑於「數位轉型」與「淨零碳排」已經是當前國內外共同追求的目標，因此，本年度專題篇還涵蓋了「人機協作提升服務業營銷效率」、「5G結合數位科技創造新商業體驗」、「ESG浪潮下商業服務業的綠色永續之道」等議題，可作為業者掌握產業脈動及布局未來的參考。