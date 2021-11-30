中信投顧點名航運指標股再起，升評陽明（2609）投資評等至「買進」，並指出，陽明主要歐洲線合約價調漲，且長約接受度提升，進而調升陽明獲利預估，再加上疫情延續與塞港問題未歇，看好貨櫃航運旺季夜未眠。

近期遠洋貨櫃運價跌幅收斂，亞洲近洋運價調升一成，同時，陽明在營收比重25～30％的歐洲線運價談判順利，其中合約價調高二至三倍，中長期合約比重也有所提升，法人因而調高第四季平均運價5％，另調高2022年運價估值10％。

大型研究機構評估，陽明2021、2022年每股純益分別為44.42與43.59元，連年保持高水準，並假設2022年配息15元，潛在現金殖利率約13％，凸顯陽明具高獲利加上潛在高殖利率優勢。

法人說明，新冠疫情疫情造成美國、歐洲與部分亞洲國家生產基地停工，供應鏈混亂，然需求面因在家工作經濟與新冠疫情造成的網路購物需求激增，大幅度推升運價。

儘管第三季底大陸限電與疫情減緩，使運價暫時回跌，不過，再度升溫的疫情發生在陽明運價談判之際，時間點有利於陽明得到較多的長約，並且訂定較高運價，法人研判，疫情再起恐讓塞港、卡車司機缺人、供應鏈混亂狀況更無法改善，高運價狀況也不易改變。