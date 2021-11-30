YG娛樂推出的男子團體「BIGBANG」叱吒歌壇10多年，成為南韓樂壇頂級天團，而除了因夜店風波而退團的勝利之外，剩下4名成員，G-Dragon、太陽、大聲、T.O.P，都在去年3月決定跟老東家續約，一行人從練習生時期開始，跟YG維持超過20年的合作關係，非常講情義，但自成員們陸續入伍後，團體活動暫停，如今4名成員已退伍多時，團體卻毫無回歸消息，等了5年的粉絲們終於爆發怒火，在昨天(11/29)到YG公司樓下發起自主示威抗議。

面對天團BIGBANG長達5年沒有回歸與活動，苦等多時的粉絲對於偶像被虧待忍無可忍，在昨天於網路論壇跟YG公司大樓樓下，同時發起自主示威活動，不惜出動多輛大卡車包圍，並架起LED燈超大看板，寫著「YG忘記BIGBANG是旗下藝人了嗎？」，要求YG娛樂回應。

此外，粉絲們也擬定了5大訴求，發布公開聲明，首先是要求YG對網路惡意評論採取法律行動，第二點是明確告知外界BIGBANG如今是4人團體，第三點為好好管理BIGBANG的社群帳號、官咖，第四點為在成員生日時準時上傳祝福活動，最後則是保障BIGBANG將來的一切活動。

值得注意的是，粉絲的聲明訴求中，第二點有明確的條件，就是為求如今的4人組合回歸並順利前進，要求YG刪掉退團成員也就是勝利的痕跡，包含臉書、IG、照片、周邊商品與相關事物等，不想再讓當今的BIGBANG跟勝利有任何連結。