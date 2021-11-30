宜蘭縣政府今天（30日）在縣民大廳舉辦漁產品多元行銷活動，林姿妙縣長親自站台推廣在地優質海鮮水產，現場也推出3組水產禮盒，以及網路購物資訊與歲末優惠方案，林姿妙歡迎全國朋友利用線上訂購，不用出遠門就能享受到極品的美味，也鼓勵遊客到宜蘭漁港，品嘗當地新鮮且季節限定的漁產。

縣府表示，宜蘭縣的漁產品豐富，今天展示多道漁產料理，並推出安心、真鮮、超值等3款水產禮盒，內含石斑、白蝦、草蝦、鮑魚等多種水產品，也是一份精緻最好料理的水產禮盒。

林姿妙鼓勵全國鄉親多多選購，用舌尖親自感受「宜蘭」的美味，盼這波促銷「水產禮盒」以快速便利宅配到府，從產地新鮮直送到消費者餐桌，並能實際銷售與推廣宜蘭縣優質漁產品銷，讓宜蘭漁產品有好的銷售平台，增加養殖戶及漁民生產收益，進而振興宜蘭縣的漁產經濟。

縣府表示，此次推出安心、真鮮、超值的3款水產禮盒，加碼祭出年末獨家優惠限時、限量、冷凍免運優惠，訂購滿1500元還贈送保冷袋1只。另外，頭城區漁會推出多種精緻海鮮年節禮盒（A套餐）、海鮮年節禮盒（B套餐）、魩仔魚禮盒、櫻花蝦禮盒、鱻味禮盒；蘇澳區漁會推出「黑鮪魚罐頭」，買2送1罐水煮鮪魚罐頭的優惠，同時於新北市各大農會皆可訂購。