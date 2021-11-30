民進黨立委高嘉瑜驚爆本月11日遭到男友林秉樞家暴，對此高嘉瑜表示，會勇敢面對。同時，高嘉瑜在今天(30日)中午前往北市中正一分局忠孝東路派出所對林秉樞提告傷害，警方依法受理並展開偵辦行動。此事也在網路上引發網友熱議，不少網友紛紛聲援高嘉瑜，更有網友直言，「這不告還有天理嗎？」

高嘉瑜上午前往立法院簽到後立刻神隱，僅透過臉書對外界的關心表達謝意，但其實她在中午11時許，卻低調自己一人前往北市中正一分局忠孝東路派出所，對林秉樞提告傷害，警方依法受理後，將依單一窗口轉給事發地的新北市警察局板橋分局偵辦。板橋分局獲報後將報請檢察官指揮，後續將傳喚林男到案說明。

台北市社會局也表示，針對媒體報載高嘉瑜疑似遭男友暴力行為，已主動關心，個案隱私及有關通報等資訊，皆需保密，也呼籲民眾，如遇家暴，就打110報警或是113保護專線。

此事也在PTT上引發網友熱議，「就怕影片」、「這種都先看看就好，不評論，參考強尼戴普案」、「這告下去，男友要是失控把影片流出的話」、「這不告還有天理嗎」、「台灣男女平權怎樣就看這一波了」、「好的，公投四個同意，支持受暴女性」、「告的話誰敢把影片流出來呀？要做幾年牢？」、「民刑全告到底，社會矚目案件不可退讓」、「要告才好，不然連立委被家暴都不提告，要怎麼說服女性勇敢站出來」、「支持提告，家暴男就是該制裁」。

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