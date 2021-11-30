三星電子在周二公布了新款的針對汽車先進需求的新晶片，其中包括一款是安裝和使用在福斯汽車的資訊娛樂系統中心的晶片。

三星表示，有關能處理娛樂消費和管理更多電子元件的高階車用晶片需求正在上升，三星電子正計畫積極應對增長中的需求。

這些晶片由三星的邏輯晶片設計業務部門System LSI所開發，包括一款支援5G的晶片Exynos Auto T5123，可以在傳輸過程中下載高解析視訊內容，以及一款用於穩定供電的電源管理晶片S2VPS01。

第三款晶片Exynos Auto V7是資訊娛樂處理器，能同時控制四個螢幕和12個攝影鏡頭，已被安裝到福斯的車載電腦In Car Application Server 3.1中，該電腦是由樂金電子的汽車部門所開發。

三星和樂金都已經瞄準車用晶片領域，將汽車電氣化視為成長機遇，可協助銷售更多高階晶片。