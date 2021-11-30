美國高球天王老虎伍茲(Tiger Woods)從今年2月的嚴重車禍中復原了，他在《高爾夫文摘》最新的30分鐘視訊訪談首次提到他的未來計畫：「我想比較實際的是偶爾打一場美巡賽，但是永遠不會再全職打球。」簡言之，45歲的伍茲還會回到賽場，只是他的出賽頻率會大幅減少。

伍茲說：「如同霍肯先生(Ben Hogan)一樣，每年挑選幾場比賽來參加，集中為這些比賽訓練，把自己準備好。我想從此之後我都是這樣了，這很不幸，但這是我身處的現實情況，我理解並且接受。」

傳奇高球選手班霍肯在1949年2月發生嚴重車禍，他的座車被巴士撞上，導致他骨盆斷裂，鎖骨、腳踝、胸骨骨折，體內還有致命的血塊。醫生診斷霍肯餘生只能坐輪椅，沒想到霍肯59日就出院，復出之後又摘下6座大滿貫冠軍（生涯9座）。

伍茲說：「我不必和那些頂尖高手競爭也能享有美好的生活，在我的背部椎間融合手術之後，我得再爬一次珠穆朗瑪峰，而且我做到了。這次我大概沒辦法再爬了，那也沒關係，我可以打高爾夫，只要我的腿沒問題，我還能打個幾場。」

對於那次車禍，伍茲表示沒到50%機率截肢那麼誇張，不過他確實有可能只剩下一條腿。躺在病床上時他仍想著高爾夫，他住院的時候第一件討來的東西就是球桿，因為他很渴望能與12歲的兒子一起打高爾夫球。