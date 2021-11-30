金管會於今(30)日舉辦「110年度保險競賽」頒獎表揚典禮，其中國泰人壽及國泰產險表現深獲肯定，共獲得八項大獎，為業界最大贏家。

金管會為了表彰公平待客表現績優，以及積極響應政府推動的政策保險包括微型保險、小額終老保險、強制汽車責任保險、住宅火災與地震保險等，與保險業辦理防疫保險商品，並鼓勵壽險資金投入新創產業。

國壽在今年第八屆的保險競賽獎共囊括五大獎項，除了連續三年獲得「公平待客優等」肯定，亦包含微型保險競賽「保險公司組第一名」、「業務績優獎」以及小額終老「友善高齡獎」，更勇奪本屆新增項目「紓困績優獎」。

今年7至9月間，國壽鼓勵企業於疫情中辦理紓困保單貸款及提供相關協助措施，提供逾六萬保戶低利紓困貸款，總計貸款金額近55億，為業界第一。

國壽更自11月11日起，提供長達三個多月的「貸在家Ⅱ保單借款優惠專案」，以線上或CVX的零接觸管道借款的保戶享有2％的優惠借款利率，以具體行動協助保戶共度年底資金壓力高峰期與疫情難關。

為實踐普惠金融，國壽自2009年領先業界推動微型保險，積極與縣市政府及社福團體合作，12年來已提供近20萬民眾基礎保障、超過670億元之保險金額，並支持近1000個家庭度過危難時刻，今年不幸發生的太魯閣號出軌意外以及高雄城中城大火中，也有5位罹難者獲得國壽微型保險理賠。

面對即將迎來「每5人就有1人是高齡者」的台灣社會，國壽除了關注失智、高齡健康促進等議題，也透過小額終老保險提供高齡者基本保障，今年承保件數超過2.2萬件，再次獲得小額終老「友善高齡獎」。

國泰產險榮獲三大獎項，包括公平待客評核榮獲優良獎，另在微型保險競賽則一舉拿下身心障礙關懷獎與業務績優獎，表現深獲肯定。

國泰產險總經理陳萬祥表示，國泰產險響應金管會照護弱勢族群、強化微型保險的政策，積極推動微型保險，讓更多弱勢族群都可以納入微型保險的保護傘下，享有基本的保險保障，避免個人或家庭因突發的意外事故而陷入經濟困境，今年微型保險推動至10月承保人數已超過5萬人，其中身心障礙者達2千人；也因此，今年度保險競賽中受到主管機關肯定，獲頒「業務績優獎」及「身心障礙關懷獎」。