立委高嘉瑜傳出近日遭家暴，對此，勵馨基金會社工諮商處處長李玉華表示，高社經地位地位民眾在面臨家庭暴力時，在通報反而會因為如社會輿論、民眾觀感等，反而在通報時會有所遲疑，而其實在家庭暴力防治法2015年修法時就把「非同居親密暴力」也納入其中，也給予受暴民眾可申請如「保護令」等法律工具保護自己。

李玉華說，過去針對非同居親密暴力的親密暴力只能採用傷害罪告發，但自從家庭暴力防治法2015年修法後，非同居親密暴力的尋求協助的人數漸漸增加，以勵馨基金會服務為例，今年至今已有服務約300件、占總服務件數已達10％。

李玉華說，「非同居的親密暴力」與一般有同居或婚姻的家庭暴力不太一樣，多是如跟蹤騷擾或言語威脅，也不一定有肢體驗傷單可供法院參考。

李玉華認為，非同居的親密暴力求助的比率偏少，若有求助大多仍是向親朋好友求助，呼籲身邊的同事或同學以敏感度協助；她也說，其實家防法不只提供法律工具讓受暴民眾可以保護自己，「畢竟提告要十分掙扎」，也能向家防中心求助，或是與相對人一同向心理師諮詢等。

李玉華指出，許多未同居親宅暴力可能的學歷、背景都不錯，但因未受過情感教育、關係教育，一旦感受到挫折或沒有安全感就會去控制伴侶，因此呼籲應讓學校有更多的情感教育、關係教育，發生挫折時如何去紓發，以減少暴力的發生。

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