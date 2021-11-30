美國Fed看起來極有可能來提前升息，美股對台股會產生什麼樣的重大的變化，理財專家盧燕俐在最新一期小燕有約有精闢解析。

上個禮拜五，全球股市大跌，主要原因就是通膨實在太嚴重了，再加上有新型變種病毒的疫情干擾，現在多家外資機構預估，每個月只有縮減購債150億美元不夠，沒有辦法解決問題。

盧燕俐指出，像是高盛預估12月份開始，Fed極有可能把每個月縮減購債的金額從150億美元往上跳，呈現Double的狀況變成300億美元，整個縮減購債的行動極有可能到明年3月就執行完畢。換句話說，明年3月縮減QE完畢，那幾月升息呢？

市場上有不同臆測，有人說最快就是3月4月，也有些經濟學家認為應該是6月或7月，但不管如何目前市場上的共識是明年美國至少升息1次，多一點的話是升息2至3次。

盧燕俐表示，美國升息風暴來臨，我們必須採取相關因應措施，上一次的歷史經驗，縮減QE的時間是在2014年的1月至10月，美股以SNP為例，美股其實跌不多只跌了5%，之後繼續往上漲，我覺得大家比較去思考的是在升息之前，美股跟台股會產生什麼樣的重大變化。事實上上一次在升息前，SNP真的是大跌了整整15%。

盧燕俐認為，手上不管是美股或美股基金，如果是用閒錢或者是你已經很多年前買的，也不害怕這一次的拉回那就繼續擺著，可是如果你進場的時間是相對的高點，成本相對的高，我會建議你還是要有一些停利。

另外，台股在這段期間，確實在升息前從2015年4月的高點10014，很快只花了4到5個月的時間就下跌到8月下旬的7200點，這個波段跌了28%將近3成，因此新興市場的股市匯市也紛紛大跌。

盧燕俐表示，台股算是一個比較淺碟型的市場，事實上台灣也算是新興市場，所以這次美國的升息的風暴，美股影響會比較少，但台股拉回的幅度應該會比美股大；如果哪天看到國安基金進場，提起勇氣閉著眼睛跟著國安基金買，應該會賺到長波段的財富。

此外，盧燕俐提供5個理財行動，包括配置美元資產，美元指數半年漲6.7%；布局金融產業，美國金融指數今年來漲20%與那斯達克相當；減碼新興市場，台灣與印度較強，原物料概念國較弱；升息打壓金價，別因通膨急著買黃金；精算貸款成本，房貸、車貸通通增加。

盧燕俐提醒，在做這些相關理財方案的時候，可以思考一下，現在買的東西未來要增加的成本，是不是可以負擔得起，希望大家可以按照自己的風險承受度去做因應策略。