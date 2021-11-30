台灣大賽前2戰打完陷入0勝2敗劣勢，統一獅隊30日回到澄清湖主場，第3戰先發陣容中指定打擊排上19歲小將林子豪，除了是以過往對戰為考量，總教練林岳平更對他有所期待，希望能看到「野性的林子豪」。

獅隊前2戰雖敲出17支安打，但都是短程一壘安打，在長打缺乏加上火力未能串連的情況下，得分效力不彰，吞下2連敗。雖然去年獅隊曾在1勝3敗的絕境上演逆轉，「餅總」認為，0勝2敗跟1勝3敗都一樣，「很難打，現在最重要還是要先『開胡』，那一勝要先打出來。」

為了求勝，今天獅隊在先發打線上再做些變化，三壘手改放上陳重廷，DH則交給林子豪，林岳平解釋，放林子豪主要是參考過去他與鄭凱文的對戰成績，也盼他能夠打一支全壘打出去，「他是我們陣中左打中，打鄭凱文最好的。」例行賽林子豪對戰鄭凱文6打席3安打，其中包含1發全壘打。

林子豪首戰在第9局上場代打卻遭到三振，這也是他生涯總冠軍賽初體驗，他坦言當時緊張到心臟蹦蹦跳，但接下來的比賽，緊張程度已經消失，這2天練習時感覺也都很不錯，「被排上場就盡力發揮，平常心就好。」聽到餅總說想看到「野性的林子豪」，他笑著說：「我覺得如果有安打，應該機會滿高的。」

而在第2戰中因後旋轉肌緊繃突然退場的投手鄭鈞仁，林岳平表示，他的身體狀況沒有問題，是當下有點緊繃而已，今天也能正常出賽。