全國高中工業類學生技藝競賽近日公布成績，基隆市私立二信高中電機科吳培愷勇奪電腦修護類金手獎全國第一，從小因父親職業關係，時常把玩各式電子零件及器材，國中時期被指導老師發掘，納為選手栽培。

吳培愷因父親職業關係，家裡充斥各式電子零件及器材，小時候便喜歡把玩這些零件。吳爸爸發現後，開始啟蒙兒子相關領域知識，在國中的生涯探索課程中，被指導老師涂柏村發掘，引導就讀電機科並納為選手栽培。

涂柏村表示，吳培愷學習動機強，實習實作表現出色，當上選手培訓時，會自行將演練題目延伸，並摸索解決，這次準備比賽時，一天可以自主訓練達12小時以上，賽前到會場安裝設備後，更模擬到會場關門才肯離開，企圖心十足。

二信高中電機科主任劉兆祥指出，今年因疫情，選手訓練時間縮短，時間十分緊迫，因此制定團隊戰策略，動員多位老師運用各自專長投入分項訓練，連學校網管人員也一併加入，另外，則是安排學長經驗傳承，找來3年前拿到金手獎第五名學生黃志緯，以及去年第二名學生吳孟容，分享實戰經驗，並撥出時間傳授備戰「眉角」。

二信高中校長林立說，全國學生技藝競賽是高水準的技藝較勁，教育部安排凡是績優者能保送大學及公費出國研修機會，協助選手持續精進，拓展國際視野及深化技能學習程度，為國家培養具備國際觀專業技藝人才，提高在國際各類產業的未來競爭力，因此競爭極為激烈，今年共有125所學校參賽，總計1031位學生角逐176座個人金手獎。