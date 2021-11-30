立委高嘉瑜遭男友家暴，今日中午現身派出所提告。（翻攝忠孝東路派出所臉書專頁）

民進黨立委高嘉瑜今（30日）驚爆本月11日遭到男友林秉樞，在新北市板橋區一處飯店內家暴毆傷、勒頸，甚至被拿私密影片，並控制其行動，對此，高嘉瑜中午11時許，已隻身前往北市中正一分局忠孝東路派出所，對林秉樞提告，警方依法受理後，將依單一窗口轉給事發地的新北市警察局板橋分局偵辦。據悉，警方已經扣留當天兩人進出飯店的監視器影像，對此新北地檢署表示，已經分案由婦幼專組檢察官偵辦。

高嘉瑜遭林姓男友暴力毆打事件曝光後，林男先在臉書發出3點聲明，否認施暴，不久，高嘉瑜也發出書面回應，表示自己絕對會採取相關動作，據悉，她今天上午到立法院簽到後，隨即由律師陪同，前往附近的中正一分局忠孝東路派出所對林姓男友提告，製作筆錄，全案也在下午轉移至案發地，由板橋分局偵查隊接手處理。

針對此案，新北地檢署襄閱回應，林男此案施暴涉及傷害罪，控制行動涉及妨害自由，前者為告訴乃論，後者為公訴罪，將在調查後，通知高嘉瑜和林姓男友到案說明。

回顧此案，高嘉瑜本月11日與林姓男友一同住進板橋一家飯店後，疑似因為和前男友傳訊息，導致林男醋勁大發，竟在房間內痛毆高，甚至控制行動2天，不讓離開，高嘉瑜事後神隱近6天，到醫院驗傷休養後，才再度現身，昨（29）日到立法院質詢時，脖子、右手指、手腕，還有明顯被打的瘀青痕跡。