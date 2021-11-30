環保署30日進行台朔重工麥寮區風力發電機組汰舊換新計畫，計畫汰除4部660 kW機組新建3部4.2 MW機組，由於舊風機使用年限已到，因此計畫汰換。最後經過環評專案小組閉門會議討論後，決議建議通過，後續補足相關資料後，提送環評大會續審。

台朔重工指出，4部裝置容量660 kW風力發電機組，運轉至今已達設計年限且備品已停產。依市場規格選用技術較成熟4.2 MW機組做汰換，以增加發電效益。原1號風力發電機組因距離高壓鐵塔間的輸電線過近(僅32公尺)，為保護雙方設備該部風力發電機組拆除後不再新建。變更後僅2、3及4號機組運轉。變更後年總發電量預估約可增加2703萬度，折合年溫室氣體排放減少約13758公噸。

經過環評專案小組閉門會議討論後，環評委員要求補充相關資料，包含植栽復育計畫，含種植物種、數量及補植地點，另於環境監測計畫、環境保護對策中具體補充植栽存活率調查方式，含樣區範圍、數量及承諾存活率不低於90％，倘有死亡應予補植，且補植物種應以原生種為限。

另外環評委員也要求開發單位要評估蝙蝠巢箱之效能，預計可容納蝙蝠數量、物種、效能驗證方式，並說明預計設置巢箱之數量及位置。明確定義啟動風機降載機制條件，開發單位承諾每周撿拾鳥類、蝙蝠撿拾屍體合計數量達15隻以上啟動降載，所提相關減輕措施應確實納入環境保護對策修正。檢核鳥類飛行路徑雷達監測布置區位之適宜性。