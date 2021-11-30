一名女網友在網路上透露，上月底開始和未婚夫同居，沒想到對方衛生習慣與她南轅北轍，不僅吃隔夜泡麵、便當隔餐食用，最令她受不了的是，男友都不更換內褲，甚至穿過的內褲髒到整件硬梆梆，能夠立在地板上。文章曝光引起網友熱議。

女網友30日在爆料公社App匿名公社發文，透露自10月底開始與男友展開同居生活，但男友的衛生習慣相當驚人，不僅半夜泡麵吃剩直接擺餐桌，隔日起床後微波飲用，還有一次午餐便當沒吃完放桌上，晚上加熱繼續吃。

「最讓我沒辦法接受的，是他的內褲……」原PO說，男友的內褲可以連穿非常多天，即便內褲已經飄出異味，男友卻認為「翻面再穿就好，很多人都這樣」，就在稍早她回家，卻發現男友脫在地板上的內褲髒到整件變硬，彷彿站在地板上，讓她傻眼直呼，「他是在研發生化武器準備毒死我嗎？」

文章曝光後，立刻引起網友討論，不少網友留言回應，「母湯…內褲站起來好…」、「早點看清對方也不錯，受不了就分手吧」、「提早發現提早治療」，而原PO則透露，年後就會與男友結婚，喊話自己會勇於面對現況。