璞園建築籃球團隊與桃園市政府合作邁入第6年，桃園領航猿及桃園璞園建築籃球隊持續響應桃園市推展全民體育宗旨，兩隊於今日進行交流賽，備戰新賽季，桃園市長鄭文燦到場觀戰，送上冠軍祝福，期許兩隊都能榮獲總冠軍。

桃園領航猿及璞園建築籃球隊於桃園國民運動中心，進行開季交流賽，桃園市長鄭文燦特地到場，送上賽季前勉勵並致贈象徵平安的禮盒，祝福兩隊球員能健康比賽，在賽場上有好的發揮，拿下每場勝利，此外，也特地製作由兩隊照片排版而成的「CHAMPION」祝福禮，桃園市長鄭文燦致詞時表示：「桃園巨蛋體育館的整修已相當完善，歡迎大家一同到桃園看比賽，為兩隊加油。」，璞園育樂陳信安總經理表示：「感謝市府長期對於球隊的支持，今年我們也將持續拚戰，希望能為桃園拿下總冠軍。」

備戰新球季的兩隊，由桃園市體育局莊佳佳局長開球後，進行不停錶10分鐘比賽，最終由領航猿以15比5獲勝，先前因應防疫隔離的兩位洋將吉倫與羅賓森今日也與球隊會合，場邊觀賽的兩位紛紛表示：「對於台灣的環境適應十分良好，非常希望能趕緊加入比賽」，今年度桃園領航猿主場開幕首戰12月18日於桃園國立體大綜合體育館展開。

桃園璞園建築籃球隊在12月3日至12月5日於澎湖進行為期三天的SBL超級籃球聯賽熱身賽，桃園璞園教練黃啟峰表示：「賽季即將開打，希望球員們都能完成教練團所設下的目標，一同為新賽季努力」，邀請大家新球季一起為兩隊加油。