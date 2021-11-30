變種病毒Omicron突襲，台股震盪引發市場恐慌，但回測也是逢低進場好機會，據集保結算所統計，上周台股修正之際，高股息ETF是投資人搶進最踴躍的ETF類型，其中以今年一舉配息7%的「神7 ETF」元大台灣高息低波（00713）大增6,627人最多，受益人成長到近3萬人。

上周台股修正，加權指數自19日收盤17,818高點，跌至26日盤中17,330低點，僅六個交易日修正近500點，市場恐慌情緒高漲，但向來愈跌愈買的台股高股息ETF逆勢展現成長動能，「價跌息更高」優先吸引關注，在上週人氣增加最多。

集保資料顯示，上周台股掛牌ETF受益人增加3.4萬人，若扣除甫掛牌的國泰基因免疫革命ETF則增加2.4萬人，其中人氣冠軍為「神7 ETF」元大台灣高息低波近一週增6,627人，占整體增加人數近三成之多。其他還有元大MSCI金融、元大臺灣ESG永續等，均增加逾500人。

值得注意這次逢低補貨潮，是由元大投信發行的元大台灣高息低波異軍突起，推測原因在於該ETF在11月除息前的配息率將近7%，且今年含息績效近30%稱冠高股息ETF，因而大幅吸引市場關注，也顯示元大投信產品在台股高股息ETF市場，廣為投資人所信賴。

同時，不僅是散戶青睞元大台灣高息低波，若看大戶籌碼動向，11月以來持有單一檔台股ETF 800張以上的大戶，也是元大台灣高息低波增加13人最多，反映出大戶對這檔配息優異的績優高股息ETF高度肯定。

法人指出，逆勢加碼是大戶增加投資勝率的常見策略，他們不怕行情跌，補貨首選配息和報酬率並重的優質高股息ETF。從殖利率來看，元大台灣高息低波30日收41.57元，若明年配息金額較今年成長，殖利率上看7.5%以上。