星座運勢老師艾菲爾在FB粉絲團公布12月星座運勢，雙子座、處女座、天蠍座、水瓶座整體運勢很順遂，為2021年畫下完美的句點。

▍白羊座

白羊座在12月遇到轉機，如果剛好處於狀況不佳的時候，有機會往好的方向發展，精神上也會變穩定，有餘力進行深入思考。不過，氣勢上若稍有鬆懈，就會導致運勢下降，所以千萬不要粗心。職場和戀愛上都會遇到對手，不要過於自負，不把對方當一回事，請假想對方在你看不到的地方做了許多努力，提升自己的警覺心。

▍金牛座

金牛座12月充滿各種挑戰，需要隨機應變，面對問題常常會誤判，無法順利解決，建議要拋開成見，才能順利度過難關。單身的人身邊有溫暖的守護者存在，只是被忽視了，若想要穩定的感情可以考慮身邊那個人。

▍雙子座

雙子座12月運勢順遂，建議可勇於接受挑戰，會迎接更多機會降臨。12月桃花運表現不錯，單身的人有脫單機會，可以留意身邊條件不錯的朋友，有機會從友情變成愛情，如果單戀以久的的人，這個月是告白好時機。財運整體來說偏平穩，月初稍有波動，但無需憂心。

▍巨蟹座

巨蟹座12月運勢不順，月中落到谷底，如果失去鬥志將一蹶不振，這段時間要遠離悲觀的朋友，可以多吃美食轉換心情，心情愉悅運勢自然好轉。可以多和正能量的朋友聯繫，對提升運勢有很大的幫助。這個月桃花會在不經意時到來，身邊若有一直以來相處愉快的異性，可能會發展成戀愛關係。

▍獅子座

獅子座12月運勢普通，如果不求創新，可能會捲入麻煩中，積極面對可以將危機化為轉機，而有意外收穫，周遭的人也會看到你亮眼的表現。12月戀愛方面空轉，無法順利傳遞心意，建議先暫不行動，提升自己後再出發。這個月會有額外支出，甚至會莫名把錢花掉，要注意把錢花在刀口上，以免破財。

▍處女座

處女座12月凡事心想事成，心情愉悅，沒有壓力，不過在這種時候也不要掉以輕心，尤其要注意細節，以免樂極生悲。有伴者戀愛運不佳，整個月無心經營感情，讓伴侶覺得孤單，單身者在聖誕節前後桃花轉旺，和異性朋友有來電機會。

▍天秤座

天秤座12月做決定時要特別謹慎，建議要好好調整判斷邏輯，否則很容易落入陷阱中。近期可能會發生認識的人跳槽到對手公司，或是親友對你的伴侶意見不斷等事情，讓你覺得不斷被否認，大家都與你為敵，因此影響判斷的正確性。因此做任何決定前一定要冷靜思考，才不會鑄成大錯。

▍天蠍座

天蠍座12月非常幸運，整體運勢看漲，好事連連，家中可能會發生狀況，在好運加持下能順利解決，不需過於擔心，不過要注意因心急而說錯話所招來的麻煩。戀愛運勢看漲，與交往對象的關係可能有更進一步的發展，好好珍惜現在這段關係，單身者月中有機會遇到心動邂逅時刻。

▍射手座

射手座12月可以多多嘗試新的挑戰，建議超前他人的進度，以自己的步調前進，早一步取得成果，有助運勢提升。這個月桃花運不錯，單身者有機會遇到心動對象，不要封閉心門，敞開心胸認識對方吧！

▍摩羯座

摩羯座運勢不順，身邊瑣事不斷，心情煩悶，工作上遇到人際問題，千萬不要逃避，早點面對就能順利解決。戀愛方面，單身者可能會有舊情復燃的狀況發生。財運方面，要注意壓抑物欲，只買需要的東西，不要亂花錢。

▍水瓶座

水瓶座要好好把握12月的好運，好好表現將能夠升職、加薪，只要努力，幸運之神就會站在你身邊，得到意外的助力。戀愛運勢普通，與曖昧對象感情冷卻，若想要突破現狀，要多花時間了解對方，才有機會發展成戀愛關係。

▍雙魚座

雙魚座12月煩惱很多，本來就多愁善感，這個年底將陷入庸人自擾的迴圈中，建議多認識新朋友，把是也打開，接觸不同觀念衝擊，讓自己轉念，就能遠離煩惱。戀愛方面，不容易發展穩定關係，還很容易錯失好對象，建議不要太執著，就能遇到好緣份。財運方面，開銷變大，要謹慎投資，不要聽信小道消息，以免輸個精光。