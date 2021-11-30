台東林管處與知本溫泉區的飯店合作，把國產材製品放進飯店大廳，頗受遊客喜愛。（莊哲權

台東林管處與知本溫泉區3家策略聯盟飯店合作，設計了國產材商品專區與彈珠台等古早味遊戲器具，國產材進入飯店後，不成了新的拍照熱點，小朋友更是立馬飛撲體驗，不僅讓國產材被看見，也讓飯店有加分效果，創造雙贏。

台東林管處今年與東台、知本老爺、金聯世紀等3家策略聯盟飯店合作，依各飯店大廳空間、運用國產材分別設計了「閱森」、「品森」、「遊森」等3個商品專區，還有用國產材打造的彈珠台、疊疊樂、九宮格等復古遊戲器具，讓遊客體驗國產材的多元應用。

走進知本老爺酒店大廳，原木風味的書牆，及知本森林樂區新建「柳心亭」的意象映入眼簾，不僅成為打卡拍照的新熱點，客人幾乎一到飯店都會先過去看書、翻書，尤其是小朋友看到古早味遊戲台，都立馬撲過去體驗。

台東林管處長吳昌祐表示，目前國內正在推廣國產材的行銷，讓國產材的展示空間進到飯店，可讓更多民眾看到國產材的多元應用，甚到將國產材融入生活中，讓國人更加認識國產材，對飯店的大廳也有加分作用。

吳昌祐指出，很多飯店都對此計畫很感興趣，但是能投入的經費有限，因此初期只能就地理位置先與3家飯店合作，後續可能還有跟其它飯店的合作機會。

台東林管處表示，台灣森林資源豐富，有許多像桃花心木、柳杉、台灣杉等疏伐木的木頭都可以再利用，但是國內對國產材的使用率仍是偏低，希望透過與飯店的合作，讓國內木材的價值被看見。