疫後國旅迅速回流，寒舍餐旅今日舉辦線上法說會，透露自有品牌「寒居酒店」將於2022年第1季開幕，這是2017年礁溪寒沐酒店開幕後，時隔5年再有新飯店加入。寒舍集團預期隨著疫苗覆蓋率提高，政府逐步放寬邊境管制，將針對鄰近國家提供促銷方案吸引來台，當國際客回流後，可望再創榮景。

寒舍自有品牌「寒居酒店」為精品商務旅館，籌備規劃3年，飯店座落於捷運雙線交織的松江南京捷運站，擁有絕佳的地理位置與便利的交通網絡，寒居酒店共有4種房型，總數111間客房，提供游泳池、健身房、烤箱及蒸氣室等服務設施，另外，亦規劃具99個座位數的複合式餐廳，讓旅人喚醒能量，輕鬆盡享家之居所。

寒舍第3季合併營收為3.2億元，季減22.68％、年減57.42％，稅後淨損為2.43億元，季減6.39％、年增699.96 ％，EPS稅後為每股虧損2.18元，相對於去年同期虧損0.27元，主要係受到三級警戒內用禁令與邊境管制的影響，台北喜來登大飯店與台北寒舍艾美酒店除無國際境外的商務旅客外，餐飲及國旅市場亦受到影響所致，不過9月後隨著疫情趨緩，加上內用禁令鬆綁，目前餐廳客流量逐步回穩。

寒舍表示，由於10月初政府已放寬餐飲內用，餐廳客流量迅速恢復至疫情前的水準，加上大量餐券回流、五倍券上路與線上旅展的搶購熱銷，目前台北寒舍艾美酒店探索廚房與台北喜來登大飯店喜來登十二廚自助餐廳，12月底前的訂席已幾乎客滿，業績表現接近三級警戒前即今年1至5月的成績，11、12月整體的餐飲及宴會績效已回溫至去年同期的8至9成。同時，集團旗下的溫泉度假型酒店「礁溪寒沐酒店」至農曆年前住房率平均皆超過8成，復甦態勢明顯。

然而，因受邊境管制的影響，台北飯店平日住房率依然低迷，雖然政府已執行推廣官方泡泡團的會議行程，但並未明顯受惠。寒舍預估，只要國內疫情穩定，餐飲與度假型飯店的營收有機會持續回温，期盼明年全球疫情能控制得宜、疫苗覆蓋率提高，政府逐步放寬邊境管制，寒舍將針對鄰近國家如日本、韓國、新加坡、泰國等，提供促銷方案吸引來台，當國際客回流後，可望再創榮景。

寒舍表示，邊境管制下，目前將規劃以國內商務及國旅市場為主，並積極培育人才、強化優質服務，準備明年若國境鬆綁，迎接疫情後的國際客商機。然而，寒舍也將依據未來疫情整體發展狀況而彈性調整營運策略，亦不排除設定作為防疫旅館。