順達(3211)公告處分台灣廠辦大樓，處分利益約24億元，預計將增加每股盈餘約16元，順達董事長鍾聰明表示，2022年股利將大幅增加，但不會超過每股配發10元，希望未來幾年能夠維持高檔股利發放，手上的11415坪土地在未來5到10年也會考慮自行開發或合建。

順達今天下午舉行線上法說會，由鍾聰明及總經理許諸靜親自主持，順達積極活化在手土地資產，公司公告出售桃園市龜山區順達廠辦大樓全棟及所座落土地，交易總金額為45億元(含加值型營業稅)，預估2021年將認列稅後盈餘新台幣約24億元(售後租回之遞延利益已扣除)，預計將增加每股盈餘約16元。

除已出售租回的廠辦大樓，順達亦持續活化機場捷運A7站土地資產，其中A7產業專用區不動產(不含已與京城商銀簽訂買賣契約之順達廠辦大樓及所座落土地)合計成本約27.59億元，公允價值約113.26億元；合建分售用地、土地總售價26.3億元，預計2023年富宇建設完工取得使用執照後認列利益，截至2021年10月底止，已收取土地價款20%(帳列存入保證金)；興建二期廠辦大樓(使用土地1926坪、建物14685坪)，已取得建照並申報開工，預計2022年上半年完成發包，正式開挖。

鍾聰明表示，土地資產活化除可增加獲利，亦可擴大非IT的投資及落實股利政策，2022年股利將大幅增加，但不會超過每股配發10元，希望未來幾年能夠維持高檔股利發放。

目前順達科手上還有11415坪土地也考慮自行開發或合建，鍾聰明表示，未來5到10年一定會有部分土地開發。