擁有百億身家的澳門賭場大亨、太陽城集團主席周焯華（綽號洗米華）近期被控涉嫌在中國境內開賭場，遭溫州市人民檢察院通緝。繼而被澳門警方拘捕。陸媒《觀察者網》昨晚以「想靠『愛國』洗白自己的黑社會，還是栽了」為題發文批評，周焯華是靠「愛國」洗白自己的黑幫，他投資拍攝多部中國主旋律電影，意在昭示自己「閃閃的紅心」。

《觀察者網》的評論指，周焯華控制的「太陽娛樂文化公司」投資及製作多達65部電影，其中包括「紅海行動」、「湄公河行動」等知名的主旋律電影。評論指出，周焯華利用投資拍攝主旋律電影「納投名狀」似是「有跡可循」，是「為了拍給別人，好方便外界看到自己那顆『閃閃的紅心』」。

評論提到，新華社旗下的《經濟參考報》在2019年首次披露周焯華控制「太陽城網絡賭博平台」，此後他「一心只向著那一抹喜慶的顏色」，積極參與各類「主流活動」。

主流活動包括，以太陽城集團名義，向湖北疫區捐贈3000萬澳門幣。今年河南暴雨時，周焯華以個人名義向河南省捐款300萬元澳門幣。評論強調，周焯華落網，除了曝光其操縱的龐大賭場生意外，另一層重要的宣示意義是那些「想靠『愛國』洗白自己的黑幫人士，該重新審視一下這個時代了」。