地球暖化造成環境變遷，逐步影響人類生活，為能讓更多人重視環保議題，遠東商銀著手制定「環保愛地球」系列活動，為2022年遠東商銀30周年企業永續發展進行暖身，起始式富含環保意涵延伸至員工，以深耕環保意識，動員所有主管階層於桃園觀音富林溪口進行淨灘，藉由實際行動力，以身作則響應環保議題，齊心宣示還給海洋乾淨的空間。

遠東商銀總經理周添財強調，守護地球環境每個人都有責任，企業更是可以引領環保潮流最有力的管道，遠東商銀將持續盡己所能成為友善地球企業。回顧近年各企業陸續響應環保政策下，遠東商銀已多年默默進行環保愛地球各項任務。

如於交易上持續推廣無紙化措施導引客戶進行線上i申請並能便捷的於APP／網銀上進行金融交易，更於學習上鼓勵同仁以E-learning學習，且在專家顧問團隊中將財富管理投資標選擇納入ESG元素、呼籲各部門優先支持綠色商品及服務等，展現遠東商銀「環保愛地球」的決心。

遠東商銀淨灘主辦團隊指出，這次活動不只是將垃圾撿起回收，過程中更安排長期致力於淨灘的專家與大家進行環保談論，期望藉由淨灘前中後過程中逐步發現為什麼垃圾這麼多、永遠撿不完？如何可以減塑？在使用塑膠產品過程中可以多一分思考。像是買飲料時多思考幾秒，「我真的需要塑膠袋嗎？」同時傳遞保育海洋生物的重要。

如極度需要受到保護的保育類動物─海龜，若因海洋汙染可能遭受的後果是甚麼？在這次環保談論過程中互動熱烈，從中獲得與以往不同的認知，再次深刻了解環境永續、環保經濟的循環運作模式。

遠東商銀個人金融事業群副總經理張小倩表示：「藉由這次淨灘，所有人都體會到只要每個人的一點小動作，就能讓地球環境更顯美麗，也能提升自我價值，未來將持續號召員工守護地球。」

這次淨灘僅是起始式，遠東商銀說明，未來也陸續將環保相關元素，運用於各種商品模式，像是環保材質的制服、環保材質的贈品等，並且訂定2022年每周五為遠東商銀環保愛地球日，讓員工共同實踐遠東商銀財富管理十樂品牌中，樂在公益的中心價值。