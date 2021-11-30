國泰產險榮獲三大獎項，包括公平待客評核榮獲優良獎，另在微型保險競賽一舉拿下身心障礙關懷獎與業務績優獎，其表現深獲金管會肯定。

國泰產險總經理陳萬祥表示，國泰產險響應金管會照護弱勢族群、強化微型保險的政策，積極推動微型保險，讓更多弱勢族群都可以納入微型保險的保護傘下，享有基本的保險保障，避免個人或家庭因突發的意外事故而陷入經濟困境，今年微型保險推動至10月承保人數已超過5萬人，其中身心障礙者達2千人；也因此，今年度保險競賽中受到主管機關肯定，獲頒「業務績優獎」及「身心障礙關懷獎」。

不少弱勢族群因缺乏資源，發生意外事故時缺乏相關保險保障，微型保險可以替弱勢家庭提供基本保障、協助其度過難關。國泰產險表示，該公司關懷弱勢，致力提供弱勢族群和身心障礙人士更多友善的服務，今年初也承保桃園市微型保險，協助更多弱勢族群，並滿足身心障礙人士的保險保障需求。

為協助更多民眾都能納入保險的保護傘下，國泰產險說，秉持iCARE服務精神，重視客戶在乎的大小事，站在客戶視角，打造金融友善環境，讓服務可以直達人心。為照顧身心障礙人士的不便，提供多元暢通的服務渠道，包含全台81個服務據點（包括29個服務中心及52個通訊處）、0800客服專線、客服信箱，與智能客服阿發，確保身心障礙人士均能獲得服務與協助。並針對公司官網進行版面更新，提供更加簡單、便利的操作介面，增加「便捷鍵」功能，方便身心障礙人士瀏覽網頁資訊，公司官網已於110年5月24日取得「無障礙標章2.0」AAA等級。除了發揮保險保障的核心職能，將持續積極響應政府政策，同時善用金融科技擴大保險觸及度，致力為台灣民眾建構保險的安全防護網。