永續議題在全球市場正夯，最新調查顯示，逾八成、86％的受訪台灣民眾會購買二手商品，意願明顯高於香港等8個調查市場的平均值72％。調查單位旋轉拍賣集團(Carousell Group)表示，在首次公布的「旋轉拍賣再商務指數」（Carousell Recommerce Index）2021年報告顯示，台灣在各個項目的排名都很高，民眾很願意把二手物作為買賣首選。

旋轉拍賣集團指出，對於日常台灣用戶來說，參與二手商品交易不僅可以從中受益，還可以提出改變來拯救地球環境，希望加大對台灣的再商務力度，繼續努力提高二手商品買賣的信任度和便利性。

調查結果也顯示，購買過二手物品的台灣受訪者當中，30％表示，選擇購買二手物品是出於環保原因，高於21％整體受訪地區平均水平，與新加坡並列第二，此外，11％的台灣受訪者還表示，盡可能只購買二手商品，反映出台灣民眾跟隨永續發展趨勢的行動力。

「再商務」（Recommerce）是指銷售和購買之前被擁有過的產品，包括未被使用的全新品、以及使用過的舊商品。亞洲分類拍賣平台旋轉拍賣集團，擁有四大品牌：旋轉拍賣、 Cho Tot、Mudah和OneKyat，今年首度設計問卷，向業務涵蓋的香港、印尼、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、臺灣和越南八個市場，進行調查。 旋轉拍賣目前亦設有台灣辦公室。

調查單位指出，時裝是台灣用戶最願意交易的項目，包括買方占整體二手商品的52％、賣方占62％。旋轉拍賣再商務主管Penny Cox表示，實際上在2018至2020年的三年期間，時裝類別二手商品在需求和供應方面一直占總交易量的首要位置。尤其是上衣，在男、女時裝中都非常受歡迎，其次則為女士下著衣物和連衣裙。

Penny Cox進一步指出，在亞洲深地區深陷疫情的今年以來，時裝項目的二手交易繼續快速增長，尤其是在女裝類別。自今年5月中旬，新冠確診案例開始擴增，及至8月中旬，女裝類別瀏覽量新增了99％，上架量新增了41％。