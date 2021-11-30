「鉄火燒肉」微風信義店獨家推出1588元「和牛三拼套餐」。（樂軒提供）

日本和牛被譽為夢幻肉品，其豐潤香氣與柔嫩口感深受民眾喜愛。「樂軒」旗下主打日本A5和牛一頭食鍋物放題的「和牛祭」、及銅板價38元起享日本A5和牛的平價燒肉品牌「鉄火燒肉」，台北首店今年第一季及去年第四季分別於微風南山與微風北車插旗，開幕即獲燒肉控喜愛，疫情趨緩後二號店雙雙進駐微風信義4樓。「鉄火燒肉」微風信義店於11月初展開試營運，「和牛祭」微風信義店將於12月1日開幕。

有別於「和牛祭」微風南山店個人鍋型態，「和牛祭」微風信義店將以鴛鴦鍋形式供應，主打1880元牛一頭無限放題，享日本A5和牛全牛22個部位無限暢食，參加餐廳活動加贈龍蝦吃到飽；1580元特上放題可享受日本A5和牛精選部位與澳洲至尊Blackmore 9＋純血黑毛和牛、西班牙國寶伊比利豬、台灣夢幻桂丁雞等皆無限供應。此外，980元Blackmore放題，即享除了日本和牛之外，包含澳洲Blackmore 9＋和牛、美牛、伊比利豬、丹麥豬、桂丁雞所有肉品；不牛者則可選擇680元伊比利放題盡享牛肉以外所有肉品。

「鉄火燒肉」微風信義店獨家推出1588元日本A5和牛三拼套餐，含日本A5和牛霜降、雪花、赤身不同層次油花，搭配伊比利豬、橫膈膜、板腱，一次盡享6種肉品組合。

歡慶雙品牌二號店開幕，兩店分別祭優惠：和牛祭微風信義店12月1日至3日4人同行1人免費（與龍蝦吃到飽活動擇一使用，需另加收原價1成服務費）；鉄火燒肉微風信義店12月6日至8日4人同行1人免費（需另加收原價1成服務費）。