大陸央視新聞11月30日中國疾控中心病毒病預防控制所所長許文波11月30日在國務院聯防聯控機制新聞發布會上介紹，奧密克戎（Omicron）變異株的突變位點不影響中國主流核酸檢測試劑敏感性和特異性。Omicron變異株突變的區域主要集中在S蛋白的高變異區，並不位於第八版《新型冠狀病毒肺炎防控方案》公布的核酸檢測試劑盒的引物和探針靶標區域（中國CDC病毒病預防控制所設計並在2020年1月21日在網站向全球公布共用的ORF1ab基因和N基因）；在ORF1ab基因和N基因檢測靶標這個區域基因未發生突變。

新華社11月30日報導，新冠病毒再現新的變異毒株Omicron，截至11月28日，南非、以色列、比利時、義大利、英國、奧地利和香港等，已監測到該變異株的輸入。目前，中國其他省市尚未發現該變異株的輸入。

中國疾控中心免疫規畫首席專家王華慶30日在國務院聯防聯控機制新聞發布會上介紹，首先，老年人患有基礎性疾病的比例較高。如果有基礎性疾病，建議在平穩期進行接種，有些老年人可能也拿不準，這個時候建議他去諮詢接種醫生或者臨床醫生，評估是否能夠接種疫苗。

其次，因為大陸接種要到接種點，為了做好這項工作，提前要瞭解接種流程和疫苗相關的知識，還要提前預約，避免老年人在現場過多等待，引起一些其他如疲勞、緊張的情況。在接種過程中，如果有必要的話，也建議老年人由家屬陪伴，做好接種工作，也是防止在接種過程中，出現一些意外摔倒等情況。

最後，老年人在現場接種之後，也要和其他人員一樣留觀30分鐘。如遇到接種疫苗之後出現不適症狀，持續時間比較長的時候，建議儘快就醫，如果懷疑和疫苗有關係，也要盡快報告。