新冠變種病毒Omicron來襲，各界疫情防控壓力持續加大。大陸天津南開大學黃森忠團隊11月29日晚間透露，透過大數據建模分析發現，Omicron的傳染力比Delta的傳染力增加了37.5％左右。

黃森忠團隊截取了南非從今年10月18日至11月28日的每日新增的確診數據，在假設Omicron和Delta的平均潛伏期及傳染期接近的情況下，啟用EpiSIX做了擬合，得出Omicron的傳染力比Delta病毒的傳染力增加了37.5％左右的結論。

黃森忠稱，目前從病例觀察到，感染Omicron和Delta患者的潛伏期和傳染期接近，但因為Omicron的流行時間還較短，還需再觀察。同時，黃森忠團隊還對未來一個月南非的疫情發展趨勢進行了預測，到2022年1月1日，南非新增確診規模預計將達到5.1萬至7.2萬病例。

值得一提的是，目前全球尚無Omicron傳染力、致病力和免疫逃逸能力等方面的系統研究數據。大陸國家衛健委官方微信公號11月29日發布的關於Omicron的解答中也提到，Omicron同時具有前4個VOC（高關注變異株）Alpha、Beta、Gamma和Delta刺突蛋白的重要氨基酸突變位點，包括增強細胞受體親和力和病毒複製能力的突變位點。