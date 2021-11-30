魚丁糸樂團將在明年2月攻蛋連唱兩場。（陳俊吉）

魚丁糸樂團今合體出席「池堂影夜」演唱會記者會。（陳俊吉）

魚丁糸樂團演唱會票價大玩諧音。（陳俊吉）

魚丁糸樂團9月推出新專輯《池堂怪談》大獲好評，今（11月30日）舉辦「池堂影夜」演唱會記者會，宣布將於明年2月19、20日攻蛋，除了精心設計曲目、票價，還邀請到國外製作團隊Metaform，考量製作成本太高，魚丁糸主動把酬勞捐出去做製作，青峰打趣說：「唱酬只剩一個便當，我們只是想唱，不是為了幫家凱賺奶粉錢。」

今記者會是魚丁糸歷經合約糾紛後，６人首次合體出席活動，他們原預計5月有大型演出，因疫情被迫取消，現在直接升級在台北小巨蛋連唱2場，不僅與外國製作團隊Metaform攜手合作，歌單從〈我就奇怪〉這首歌來發想延伸，票價也玩諧音，5978（我就奇葩）、5487（我是白痴）、5200（我愛捏你），青峰預告前三排座位有驚喜，「不要以為你花錢就是大爺，依我們反骨的個性，座位可能會有地洞，讓他們跌進去」，且購票採實名制還必須答題，「秒殺不是我們追求的，而希望買到票的都是喜歡我們的人。」

是否為演唱會瘦身，阿福坦言「我現在離目標還差7公斤」，因為平常都會把兒子剩的菜吃掉，導致不易瘦身，青峰搞笑接話「吳媽媽是不會留菜給我吃的，她只會要我匯錢，最近我學會自動轉帳，她好開心喔」。

除了演唱會，魚丁糸最近展開「全新糸列復刻計畫」，重新錄製過往10張專輯至少1-200首歌曲，青峰賣關子「除了專輯還有多的歌曲，從寶箱裡面拿出來，就像馨儀當初的卵子從冷凍庫拿出來！6個人都存了很多生命。」他也因而重新認識自己，有時一天可錄7首，滿快樂的，也因〈回車諾比的夢〉唱到鼻酸，重新感受更多珍貴事務的意義，青峰也意有所指地說「我們也算是經歷了一場核爆」。

其實在西洋天后泰勒絲重唱昔日作品之前，魚丁糸就有此構想，青峰表示，當初休團3年回來就在想要先整理以前作品還是做新作品，抉擇了很久，決定先做新作品，現在來重新回味蘇打錄的作品，「很多人懊惱以前錯過蘇打綠，現在可以重新認識魚丁糸和蘇打綠。」小威自豪重新錄音，樂器升級，「絕對聽的出來有感的聲級」。

魚丁糸 「池堂影夜」演唱會2022年2月19日(星期六) 2月20日(星期日) 在台北小巨蛋登場，門票12月4日(星期六)12：00開賣，請洽KKTIX售票系統。