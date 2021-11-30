總統蔡英文「論文門」纏訟2年，近日英國皇家獨立機關「資訊特任官辦公室」（ICO）卻突然判決蔡的母校倫敦政經學院（LSE）「否認持有」其博士論文口試委員名單及口試報告，引發國內熱議。旅美教授林環牆接受本報專訪表示，其實從美國波士頓《觀察家報》前專欄作家理查森（Michael Richardson）與LSE在過去2年多的5次攻防看來，LSE的轉折一點也不意外：「LSE其實不是態度轉變，他們只是想要幫蔡英文，但時間長了露出馬腳！」

2年來窮追不捨，網子愈收愈緊

林環牆梳理這2年理查森跟LSE交手的過程：2019年秋天理查森要LSE提供蔡英文的口試日期跟口試委員名字，LSE很爽快地回答口試日期是1983年10月16日，後來眾所周知這是個星期天，但是當時LSE拒絕回答口試委員姓名跟何時簽名通過口試，也不說有或沒有這些訊息。這是第一次交手。

理查森不放棄，要求LSE提供口試報告，LSE一直拖到今年5月4日，LSE資訊經理麥奎爾改稱「沒有持有」這些文件。這是第二次交手。林環牆強調，2019年是不回答有沒有，今年說沒有持有，這是不同的概念。主要是LSE學校的架構比較不同：LSE是倫敦大學的會員學校，LSE可以說「我們沒有，但是倫敦大學有」。所以論文門團隊在法律攻防時要非常小心。

不過麥奎爾還不是LSE高層，理查森不滿意，就要求LSE內部高層審核，LSE又拖了2周，今年5月26日LSE內部審核結果是「維持原有立場」，也就是稱「沒有持有」這些文件。這是第三次交手。所以LSE不是突然轉折，今年5月4日其實已經正式說沒有，只是當時層級低，只是校內部門主管，5月26日層級升高到校方內部審核。

理查森不放棄，去ICO申訴，表示LSE拒絕提供他要求的文件，而這些資訊照理應該公開。ICO在11月8日要理查生撤銷申訴，理由是ICO認同LSE的理由，也就是LSE「沒有持有」這些文件。這是第四次交手。

理查森收到信之後，決定抗辯，理由是校方拒絕提供文件，跟2年前也就是2019年10月8日LSE公開聲明稱「蔡英文有獲頒博士學位、有論文」的說法不符，該公開聲明現在還掛在LSE官網。理查森說，LSE既然都說蔡英文有學位，為何不提出她的口試委員名單，以支持LSE的說法？ICO有聽進去，就介入調查，於是有了11月26日判決文的3個結論：第一，理查森要求揭露蔡英文的博士論文口試委員及口試報告，但LSE校務評議會否認持有這些訊息；第二，ICO調查官也判決LSE並無持有被要求公開的訊息；第三，ICO調查官不要求採取進一步行動。這是第五次交手，ICO確認LSE沒有口試委員名單也沒有口試報告，且這次層級最高，是由LSE最高層級管理機構「校務評議會」代表LSE。

3個圖書館稱從未收到蔡的博士論文

2019年10月8日LSE公開聲明稱「蔡英文有獲頒博士學位、有論文」，不過早在同年6月17日林環牆就收到倫敦政經學院學術服務諮詢經理威爾森（Clive Wilson）的電郵，表示「按照規定，論文指導教授應該繳回1本蔡英文的論文至LSE圖書館，但這件事從未發生」。林環牆又去問倫敦大學總圖書館及高等法律研究院圖書館，2個圖書館都說外部口試委員從來沒有繳交蔡英文的博士論文。後來又得知蔡英文還需繳論文給倫敦政經學院的圖書館，但也沒交。

林環牆並強調一個重要日期：理查森跟LSE一來一往，去年12月18日LSE內部的法律團隊代表人海恩（Kevin J. Haynes）從蔡英文278頁學生檔案中提供2名口試委員的名字，Michael J. Elliott和Leonard H. Leigh，由駐英代表處交給台灣的法務部，以協助總統府發言人張惇涵跟資深媒體人彭文正打官司。所以在張惇涵的法律文件中有這個訊息。不過根據ICO本月26日的判決文，裡面說蔡英文的學生檔案沒有口試委員名單及口試報告。

LSE法律團隊，串供時露馬腳

林環牆說，這非常離譜，海恩這個法律團隊一邊提供蔡英文的口試委員名單給台灣法務部，一邊又跟ICO說沒有蔡英文的口試委員名單及口試報告。所以海恩就是蔡英文在LSE裡面「最高層級的串供者」。

林環牆補充，這個所謂的口試委員名單處處透著古怪。第一，Elliott和Leigh都是LSE內部老師，不符博士口試規定；第二，Elliott教行政法，Leigh教刑法，跟蔡英文學的國際經濟法完全無關。林環牆說，Elliott已經過世，Leigh還活著，在網站上看起來滿活躍，心智狀態還不錯。

「說到底，LSE也不是態度轉變；他們只是想幫蔡英文，但時間長了露出馬腳！」林環牆說。

新狀況！蔡又想起1名口委的姓名

值得一提的是，此前蔡英文與英國校方一直拿不出博士論文口試委員名單，去年3月ICO還說拿出口委名單會對蔡產生「傷害與痛苦（damage and distress）」。但去年12月突然就生出2名口委，林環牆說，最近蔡英文的律師團隊又提供1名新的口委，律師說，依照蔡英文的印象，好像還有一位教授擔任她的口委，是南安普頓大學（University of Southampton）的教授Richard Dale，在反傾銷有些名氣。

林環牆說，一般人應該很難忘記自己博士論文口試的委員，蔡英文卻可以一下子說忘了，一下子又想起好幾個，而且還堂而皇之寫在正式法庭文件中，「所以說台灣的司法沒救了。」