小伍麻辣涼麵的酸豆與犬行燒結合，美味速配。（廖素慧攝）

許秦蓉（右）開發創新產品辣油、麻辣茶葉蛋。（廖素慧攝）

嘉義特色店家串連在地青創業者打造「美印桃城（Made In PeachMIP）」，用在地文化元素包裝產品、凝聚在地文創品牌印象，30日在嘉義大學林森校區「夢基地」，快閃展示MIP的優質產品及在地創生力。

小伍妹麻辣涼麵、Le Chat Noir 小黑貓法式料理館、犬行燒、烤蛋糕專賣店、寶兒媽咪嬰幼兒副食品等嘉義青年創業品牌，由嘉易創創育中心揪集，在嘉大林森校區舉辦「快閃」試吃，讓更多人用味蕾認識在地品牌。

嘉易創創育中心黃振瑋指出，嘉易創與經濟部中小企業合作，媒合嘉義青年創業者串連，以「美印桃城」發揮品牌群聚效果，用各自產品的特色，互助、互補，輔導他們在線上、實體做品牌行銷。

黃振瑋指出，為創造在地經濟的共榮發展及提升消費體驗，美印桃城串連合作店家發行實體聯名票券，提供一站式採購服務與優惠，並將各店家的人氣產品組合出主題式聯名套餐如「嚐腸好食光」、「狗狗寶寶大冒險」，讓美食更有想像空間。

小伍妹是傳承三代的在地眷村味美食，第三代負責人許秦蓉的外婆、媽媽把眷村美味傳給她和妹妹接棒，姊妹倆一起努力保存家傳好滋味，還不斷開發新的美味，如香菜水餃、麻辣茶葉蛋、辣油等，是嘉義味，也是新眷村味。

許秦蓉說，自家炒的「酸豆」，由犬行燒拿去做內饀，製成酸豆口味的犬行燒，酸酸甜甜，口感創新，推出以來頗受歡迎，在「美印桃城」快閃體驗活動中是人氣美食。