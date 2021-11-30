雲林縣議會議長沈宗隆連署上月修正通過「雲林縣建築管理自治條例」增修41條以解決建照審核速度緩慢、流程冗長問題，不過縣府建設處為窒礙難行提出覆議，並提案修正41條，新增自起造人申請執照日起10日內審查完竣，最長不得超過30日等自我規範，今（30日）重新審議通過。

雲林縣建築案每年數百件，縣府審核速度緩慢，申請建築執照、使用執照動輒7、8個月，議長沈宗隆連署修正雲林縣建築管理自治條例，增修41條「得委託建築師公會或專業技術團隊協助辦理」，10月20日三讀通過。

不過縣府建設處認為窒礙難行，處長李俊興表示，就技術層面而言，縣府辦理建造執照與雜項執照及簽證項目抽查時，發現協助審查的建築師對於建築法規常有個人見解與法規悖離或不合情事，若把審查業務委託建築師公會，執照核發的品質堪慮。

李俊興說，就政風層面而言，建築師也是受起造人委託，可能會審到以前業主委託的案子，有球員兼裁判無法公正審查的問題。

縣府依地方制度法提起覆議，並自提修正雲林縣建築管理自治條例41條、42條，縣議會今（30日）重新審議。

新增41條為，縣府受理起造人申請建造執照或雜項執照書件日起，應於10日內審查完竣，供公眾使用或構造複雜者視需要與以延長，最長不超過30日；起造人應於收到執照案件改正通知起6個月內改正完竣，送請複審；縣府受理使用執照申請案件，10日內派員查驗完竣，供公眾使用的建築物查驗期限得展延為20日；縣府對於申請案件有不合規定者，應將部和條款之處詳為列舉，一次性通知起造人補充修正。

沈宗隆建議，建管科人員差勤應加強管制，避免2人同時出差會勘，承辦員應每周有固定時間在辦公室，建築界盛傳「能在送件當天遇到承辦員真是幸運」云云，這種笑話不應再發生。