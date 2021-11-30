本業營運成長，加上土地資產處分利益可望在第四季入帳，新紡（1419）、國產建材實業（2504）及新麗（9944）今年獲利可望創下近5年來新高。

新紡目前資本額為30億元，前三季稅後淨利3.99億元元，年增43.8％，EPS 1.34元。

新紡子公司新光資產管理日前公告，處分台北市士林區陽明段土地給新光醫療財團法人，做為新光醫院擴建之用，處分利益約13.89億元。而新光資產管理此筆處分利益，將可為新紡每股貢獻4.63元。

受惠台商回流、科技廠辦建案增加，加上房地產開工率提升，國產建材預拌混凝土本業今年獲利大增，前三季稅後淨利21.25億元，年增17.6％，EPS達1.75元，都是同期新高。

在11月中旬，國產宣布，以總價23.5億元，處分「悅誠廣場」房地持分，獲利高達14.9億元，換算成EPS約為1.27元；國產建材指出，最快，第四季即將入帳。

國內不織布大廠新麗企業，日前已與大陸杭州蕭山經濟技術開發區簽定協議，將杭州廠進行動遷，交易金額人民幣1.99億元（約合新台幣8.6億元）。新麗此案尚有搬遷期間停產損失、無法拆遷的設備損失、設備運輸的搬遷及重置費、職工安置費用、其他與搬遷相關費用及相關稅負將會陸續發生，預計處分損益待實際發生後提供，年底前可入帳。