春日機械 11/30撤回上市申請案 18:182021/11/30 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，30日接獲春日機械（4544）函知撤回其股票上市申請案。 證交所指出，春日機械來函表示該公司於今（110）年9月29日申請股票上市，然因基於未來整體業務及經營策略之考量，先行撤回其股票上市申請案。 櫃買中心30日審議力士科技上櫃案 《百貨股》風光上市 三商家購漲1成 上市43家法說 12月登場 第三批光電案招標 商機上看3.78億 #春日機械 #上市申請案 #撤回 #撤回上市申請 #證交所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 翻轉五股 夏綠地交通園區啟用 04:102021/11/30 地方新聞 亞昕握540億新案 營運添柴火 04:102021/11/30 證券．權證 報告：上市A股違約風險處歷史低位 04:102021/11/30 全球財經 安侯建業專欄－香港聯交所特殊目的收購公司上市制度諮詢文件簡析 04:102021/11/30 金融．稅務 《櫃買市場》信實上櫃審議獲准 08:522021/11/30 財經 福斯商旅Crafter九人座客車上市 11:112021/11/30 汽車情報-汽車新聞 跨平台遊戲《傳奇4》全球上市100天 同步開放新精靈與伺服器移民 14:542021/11/30 科技 三商家購掛牌上市行情噴發 一度衝高77.9元 11:122021/11/30 財經 10年狂吞10家公司 台股大鱷靠這幫人東山再起 07:202021/11/30 財經 財經熱門新聞 中信卡友小心！驚傳140張卡遭盜刷 驚人金額曝光 - 財經 好消息！貨物稅調降 中油汽柴油明起大降1.1元 - 財經 美股夏季慘案重演！鮑爾警告3大危機 市場最怕的都來了 - 財經 他一次花10萬 卡費只想繳最低額度 內行曝超慘下場：千萬不要 - 財經 莫德納CEO稱「現有疫苗難抗Omicron」美股期指狂殺逾600點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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