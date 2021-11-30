證交所表示，30日接獲春日機械（4544）函知撤回其股票上市申請案。

證交所指出，春日機械來函表示該公司於今（110）年9月29日申請股票上市，然因基於未來整體業務及經營策略之考量，先行撤回其股票上市申請案。