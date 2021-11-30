證交所表示，30日接獲春日機械（4544）函知撤回其股票上市申請案。

證交所指出，春日機械來函表示該公司於今（110）年9月29日申請股票上市，然因基於未來整體業務及經營策略之考量，先行撤回其股票上市申請案。

櫃買中心30日審議力士科技上櫃案
《百貨股》風光上市 三商家購漲1成
上市43家法說 12月登場
第三批光電案招標 商機上看3.78億
#春日機械 #上市申請案 #撤回 #撤回上市申請 #證交所