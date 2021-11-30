因不滿行政院為了宣傳公投行政不中立，國民黨團揚言停審明年度中央政府總預算，遭民進黨團痛斥「薪水小偷」。對此，國民黨文傳會副主委周柏吟質問，蘇內閣違反行政中立、花公帑反公投，不正是人民的「納稅錢小偷」？行政院甚至還在週刊刊登美國肉品廣告，變成外國肉商的代言人，他強調，民進黨政府花公帑為外國肉商宣傳，國民黨停審總預算，完全合理、合法。

周柏吟指出，民進黨鴨霸執政、民主獨裁，甚至濫用公帑為傷害台灣人民健康的政策做自我辯護，近來濫用國家預算、違反行政中立的例子層出不窮，他舉例，行政院副院長沈榮津在上班期間宣傳民進黨政府公投立場，違反行政中立；僑委會主委童振源在與台商的視訊會議上，違反行政中立、讓台商「被迫表態」，種種劣跡，可見民進黨為了保護自己的政權利益無所不用其極。

周柏吟表示，民進黨濫用公帑，國民黨在立院居於少數，但民進黨毫不尊重少數，總是鴨霸通過法案。因此，國民黨只有停審總預算，才能讓民進黨知道痛、不敢胡作非為，國民黨要為人民血汗錢把關，不能讓民進黨這樣濫用。

周柏吟進一步說，儘管民進黨坐擁5800萬的宣傳經費，以及龐大的國家資源，但國民黨不會感到悲觀，更非「薪水小偷」，國民黨會繼續在街頭、在市場，持續講出人民的心聲、落實民主公投權利，為了達成年底四大公投「四個都同意，台灣更美麗」的目標，國民黨會全力以赴。