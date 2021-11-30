近日不少原物料成本不斷上漲，基隆市百年知名老字號連珍糕餅店、李鵠餅店等店家紛紛公告，店內部分產品將於12月起陸續漲價。熱門美食芋泥球1盒調漲5元，業者直呼，現在時機不好，實在負荷不了，產品已11年沒有漲價，主要是芋泥、油等成本變高，其它大多自行吸收。

位在基隆市連珍糕餅店是超過百年老字號，也是許多人到基隆遊玩非買不可的伴手禮，其中招牌芋泥球因口感綿密、價格親民備受喜愛，但近日原物料上漲，店家直呼撐不住，對外公告12月1日起，部分產品價格調整，包括芋泥球、雪花糕皆漲5元，另外，雪露、布丁等原有特價的活動，則取消折扣。

連珍糕餅店家表示，現在時機不好，實在負荷不了，其中芋泥球原本就是銅板價，自2011年到現在沒有調整過，與其他產品相比較為便宜，但現在反映成本，芋泥、油等原物料都變貴，只好採取應變措施，這次只要和芋頭、鮮奶相關品項都有稍微調漲，約5至10元，漲幅不大，至於中式商品等大多自行吸收，希望客人吃到的產品新鮮、料實在。

許多客人得知產品即將漲價，今日店內湧入人潮，但大多人都說就算價格上漲還是會買，也有民眾專門從台北樹林前來消費，花了數千元，提著一大包芋泥球、雪花糕走出店外，直呼一定會再來。另名消費者則說，現在很多物價都上漲，芋泥球只調整5元，對她來說是小事，一定會再光顧。

與連珍距離不到100百公尺也有一間老字號「李鵠餅店」，創立於清光緒年間，距今有百年歷史，近日在店門口貼出公告指出，由於原物料價格上漲，本店堅持使用原有食材，12月8日起，產品價格將進行微幅調整，至於漲幅多少則尚未對外說明。另外，佳欣牛軋糖也從12月1日起調整部分產品售價；烘培坊朋廚、溫莎堡業者則預計明年元月才會調整價格。