命理專家小孟老師指出，12月火星在進入天蠍，社會事件頻傳，尤其是天災人禍的部份要特別注意，冥王星與金星在這個月合相，容易會有情感或金錢上的議題，或讓人難以理解的價值觀來挑戰你的思維，也許會覺的很受干擾不知怎麼判斷對錯，但只要基本上把自己照顧好，然後不要跟人引起太多的糾紛即可，水星這個月在射手，很適合多瞭解一些國際資訊，會讓你增廣見聞。

另外也留意一些運輸、交通、貿易的相關訊息，有一些連動性的效應，容易在這個月看到國與國之間的一些合作或對立的消息，若是你有在投資理財的部份，可能這對你之後佈局也會有些許的影響。

▍第12名：牡羊座

牡羊座本月職場運勢，容易碰到一些挑戰，還好你抗壓性強，所以面對工作上的變化心裡有準備，但最近的議題是需要突破的，只要你願意突破就會有不同的機會來找你，先前你容易綁手綁腳，但最近是你適合大展身手的好時機，這會奠定你未來的路線。

在情感方面，因為忙於工作，因此忽略了另一伴，但對方很關心你，你偶而給個回應對方會很開心的；單身的牡羊朋友們，容易陷在一個自我僵局的情況，因為某些因素而不感追求，但其實就是要突破才會有機會發展。

金錢方面，最近容易有金錢壓力。

▍第11名：雙子座

雙子座本月職場運勢，在工作上容易被上司所肯定，只要好好表現就一定會被看到，但也因為你近期很突出，這一陣子可能容易讓一些人眼紅，所以也是要察顏觀色。本月與同事之間沒有什麼變化，另外容易煩腦家裡的事，請好好表達，不要火氣太大。

情感方面兩人容易因為價值觀的事有小爭議，但其實兩方所說的都有道理，好好溝通就不會有太大的問題；單身的雙子朋友們，你們在別人眼中是一個可愛的人，所以跟你互動親近的人也比較多，若有在意的人要主動出擊，才能讓對方知道你的心意。

金錢方面，最近容易為家裡或房子花費，要多作一些理財計劃。

▍第10名：水瓶座

水瓶座本月職場運勢，你的能力一直都是備受肯定，只是你對自己的能力要再往上似乎有點茫然，因為你太優秀，該達到都達到，所以下一步如果要前進反而會有點不知所措，想變動工作的朋友可以留意獵人頭或朋友牽線介紹的工作，有機會往上談到更好的薪資條件。

情感方面有情人者與另一伴感情穩定，但談到金錢事物還是建議要分清楚會比較妥當，若總是混為一談沒有好好區分，反而會造成金錢的誤會；單身者，你們會讓人覺的冷冷的，好像不想談戀愛的感覺，其實有欣賞你的人出現，若是你也有感覺建議要回應一下對方，不要讓對方空等。

財運方面，正財運穩定，若你從事的行業是有業績的，想要更多業積需要一些說話技巧才行。

▍第9名：天秤座

天秤座本月職場運勢，與同事關係會有一種君子之交淡如水的概念，所以有碰到覺的談的來的同事，一定要主動跟對方做朋友，不然他人容易覺的有距離感，而錯過一些可來往的朋友。

在情感方面最近與另一伴相處適合各忙各的，不用太過黏著彼此，只要給自己跟對方一些空間，其實對兩人的感情會更健康，如果彼此很穩定也適合談論下一步；單身的朋友們，你們容易默默的喜歡人而且完全讓人看不出來，若有遇見心動的對象一定要大方表達，才有機會得到對方的芳心。

財運方面，近期投資偏財運不錯，可以瞭解一下標的物。

▍第8名：雙魚座

雙魚座本月職場運勢，之前對於工作會有一種茫然的感覺，雖然目前在進行的工作是可以讓你溫飽，至於工作有沒有意義的確是需要一些時間來省思，若是你想要尋找意義那你更應該享受你的工作，這工作會讓你帶來更好的成就，並且大家都非常肯定你的能力，要好好珍惜此份工作帶給你的多重好處。

有情人者最近與另一伴可能會商討一些重要事宜，先不管目前有沒有共識，但你一定要用很慎重的態度來與對方交談，對方才會重視你要談的事情；單身者最近容易陷入一些奇怪的關係，若是不太能發展正式情感，還是早早放手會比較好，以免投入太多而過度傷心。

財運方面，金錢穩定但花錢要特別留意支出，不要沒節制的花用。

▍第7名：射手座

射手座本月職場運勢，有一些人會給一些奇怪的意見，若是影響你的心情或對你沒幫助的聲音，就不用花太多時間去傾聽，有時後用你的方式做事其實效果才是最好的，不要懷疑自己，要對自己有信心。

感情方面有情人者需要多點關心彼此，有時後你們過的太過日常生活沒有激情，會讓彼此的關係有點無趣，雖然不會影響到感情但總覺的少了點什麼，可以創造一些小約會增加甜蜜度；單身的朋友們，你們的眼光有點高所以總是錯過一些欣賞你的人，給對方一些吃飯的機會可能會認識到對方不同面相。

財運方面，你多作比較再投資，不要盲目聽從別人。

▍第6名：處女座

處女座本月職場運勢，工作表現大好同事與主管都對你有另眼相看的感覺，需要好好維持目前的水準，另外最近有想變動工作的朋友們，也可以留意一下市場上的資訊也許會有一些不錯的機會出現，請好好把握。

情感方面有對象的朋友們，你們需要花一些心思來關心你的另一伴，也許你們很久沒有創造一些小約會來增進彼此的感情，要好好加油不要讓對方感到受冷落；單身的朋友們，你們總是會執著某個條件的對象，這樣對你來說是受到限制的，這樣你們看人無法看到全面的樣子會有點可惜。

財運方面，最近正財運強作業務類的朋友們對的有不錯的成果。

▍第5名：摩羯座

摩羯座本月職場運勢，有愈來愈被肯定的感覺，而你對自己的專業展現也愈來愈有自信，若是想要進修一些相關的專業會促進你愈來愈強，若是平時下班有時間還是會建議你可以好好的去進修，這樣對你未來晉升或找新工作都會有所加分。

在情感方面有情人者最近與你感情很穩定，但有時外人會有些聲音影響你們的時心情，你要記的彼此的心堅定才是重要的關鍵點，路人甲乙丙丁說的話不重要，不要太過在意；單身的朋友們，你們容易是別人的欣賞暗戀對象，但有時對方太被動反而錯失機會，若是你有碰到好感的人一定要主動才不會錯過。

財運方面，最近容易會有亂花錢傾向，還是要精打細算才是。

▍第4名：巨蟹座

巨蟹座本月職場運勢，工作量會有點過多對你來說體力真的有點不行，你一定要找時間好好休息，你的同事主管都非常肯定你在工作上的表現，但也因為這樣你不要過度的逞強想要保持一定的成績，最終還是要評估自己的身心是否能夠平衡的接工作，適可而止就好。

有情人者最近兩人都過度忙碌比較沒有品質時間好好相處，休假時可創造一些活動讓彼此都能開心的去玩創造美好的回憶；單身的朋友們，你們沒有時間認識新朋友，所以你們需要朋友幫你們介紹，會有還不錯的對象哦。

財運方面，最近正財運很強，可以好好存錢。

▍第3名：獅子座

獅子座本月職場運勢，工作上會有不錯人際關係最近跟你合作都感到非常愉快，你需要一些別人的協助讓你在工作上的表現更上一層樓，若是有遇到不會的問題身旁也會有人可以幫助到你，千萬不要因為害羞而不敢請教人，這樣會錯過學習的機會。

情感方面有情人者最近相處上非常的愉快，可以多分享彼此的心意好讓對方知道你在他心目中是最重要的；單身的朋友們，你們在別人眼中是萬人迷其實很多人都想接近你，但有時你會拿捏不定要怎樣的關係才是最好的，所以也會把喜歡的人搞迷糊了。

財運方面你需要多方的理財，不要把雞蛋放在同一個籃子投資。

▍第2名：金牛座

金牛座本月職場運勢，工作上會有一些貴人出現，若是你有碰到疑難雜症，他們都可以協助你理清一些事情並渡過難關，若想換工作的金牛朋友們，這個月適合朋友牽線介紹的工作，但若是自己找的反而要多看幾間再決定，若只是為了逃避而換工作沒有比較好。情感方面有對象者你們需要多傾聽對方裡心理話，容易會為了一些事而放心上不分享，若你細心你可察覺對方其實是需要你多陪伴的；單身的金牛朋友們，你們容易會有偶包不跟喜歡的人說出心裡話，但其實時機點很重要，有碰到就要多表現才會有機會。

金錢方面，你們很適合研究投資理財可以多看看。

▍第1名：天蠍座

天蠍座本月職場運勢，你們在主管同事眼中是可信賴的對象，所以你的事情總是有滿滿作不完的情況，另外你容易把自己搞的很忙，建議你千萬不要當爛好人，會把自己搞的太累，該拒絕時就要拒絕。

在情感方面有對象的朋友們，你們與另一伴的感情特別穩定，所以沒事不要三心二意的跟別人談天；另外單身的朋友們，你們適合透過朋友的介紹再發展感情，一見鍾情對你來說容易看錯人，所以還是要經由別人眼光幫你選對象。

在財運方面，你們用錢要特別小心，不要因為人情關係而亂花錢，這樣沒有意義。