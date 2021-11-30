大陸央視新聞報導，天津市第一中級人民法院11月30日一審公開開庭，審理貴州省政協前黨組書記、主席王富玉受賄、利用影響力受賄一案。他被控在南海、貴州兩省擔任領導人期間，受賄逾4.5億元（人民幣，下同，約合新台幣19.58億元）王富玉最後陳述當庭認罪悔罪，全案將擇期宣判。

天津市人民檢察院第一分院起訴指控：1995年至2021年，王富玉利用擔任中共海南省瓊山市委書記、市長，中共海南省委常委、三亞市委書記，中共海南省委副書記、海口市委書記，中共貴州省委副書記，貴州省政協副主席、主席等職務上的便利，以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、規畫審批、職務調整等事項上謀取利益，直接或通過他人非法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合人民幣4.34億餘元。

2019年至2020年，王富玉離職後還利用影響力收受他人給予的財物，共計折合人民幣1735萬餘元。檢察機關提請以受賄罪、利用影響力受賄罪追究王富玉的刑事責任。

庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告王富玉及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，王富玉進行了最後陳述並當庭表示認罪悔罪。庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。人大代表、政協委員、新聞記者及社會各界群眾廿餘人旁聽了庭審。