屋漏偏逢連夜雨，這句話套用在籃網這支球隊身上再合適不過了！季前被評為奪冠熱門的籃網，偏偏碰到厄文不願接種疫苗而遭到無限期不支薪停賽處分，導致全隊季初打得搖搖欲墜，好不容易靠著杜蘭特與哈登聯手撐起了一片天，沒想到最倚重的射手喬哈里斯左腳踝受傷決定動刀，必須休養兩個月，讓籃網的戰力再次拉起警報。

籃網本季擁有杜蘭特、厄文、哈登、布雷克葛瑞芬與艾卓吉五大巨頭，鋒線又有喬哈里斯、米爾斯、米爾沙普和詹姆斯強生等好手，一字排開眾星雲集，力壓湖人、公鹿、勇士等豪門成為炙手可熱的奪冠大熱門。

可惜碰到厄文這個「刺頭」，籃網瞬間從天堂跌入地獄，奪冠呼聲也從雲端滑落，被史蒂芬柯瑞領軍的勇士超越。

走過季初的不順遂，杜蘭特挑起大樑，哈登、艾卓吉等人從旁協助，籃網從谷底反彈，如今戰績爬升至東區第一，眼看就能邁向康莊大道的時候卻突然傳出利空消息，那就是4年7500萬美元高薪、擁有穩定得分能力的喬哈里斯將因傷缺席2個月，缺少了場均11.3分火力的喬哈里斯，籃網接下來面對尼克、公牛、獨行俠、老鷹、七六人、金塊、巫師、拓荒者與湖人都將碰到不少麻煩。