台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛材料股份有限公司（5009）30日舉行法人說明會，由總經理康永昌博士親自說明特殊鋼產業前景與公司營運現況。康永昌表示，今年是新冠肺炎疫情衝擊全球後的復甦首年，經濟復甦帶動民生工業與基礎建設需求大增，迅速消化掉客戶原有庫存，加上原物料價格的逐步上漲，進一步帶動客戶大舉補貨，工具鋼與不鏽鋼價格連連飆升，市場買氣熱絡。

此外，從政策面來看，碳中和議題將帶來鋼鐵產業轉型，包括中國限產、限電、取消出口退稅，俄羅斯出口加稅及原物料價格連續上漲，都將影響到鋼鐵供應鏈的移轉並對鋼價形成一定程度的支撐，尤其是美國1.2兆美元基建方案預料將帶來新一波鋼鐵需求，鋼價漲勢預估將至少延續至2022上半年。

康永昌於法說會中指出，榮剛有超過三成的營收是外銷美洲地區，自去年起工具鋼及不鏽鋼產品陸續大量取得美國232關稅豁免，今年開始聯合美國子公司擴大物流通路，提供在地客戶更即時的服務，有利未來爭取更多基建業務。

除了去年受到疫情衝擊之外，公司每一年的獲利數字都是跳躍式的成長，經得起檢視，相較於近來某些有心人士在媒體、網路以片段、臆測、似是而非的言論批評榮剛的營運狀況，企圖攻擊董事長王炯棻及打擊公司士氣，員工都感到非常憤怒，公司將保留法律追訴權利。

榮剛全體同仁並會繼續堅定秉持「認真、專業、守紀律」的敬業精神，在王炯棻及經營團隊的帶領下繼續打拚。今年榮剛將交出亮眼成績單，把更多的獲利回饋給長久以來一直相信、支持榮剛的廣大股東們，今後也將以股東的最大利益為目標繼續努力。