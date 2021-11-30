教育部杏壇芬芳獎，在南投市中興會堂舉行頒獎典禮。（廖志晃攝）

杏壇芬芳獎頒獎典禮，營北國中舞龍慶賀。（廖志晃攝）

今年教育部杏壇芬芳獎，共有66位教育人員及9個團體獲獎，30日在南投市中興會堂舉行頒獎典禮；獲獎的仁愛高農教師陳睿瀅，曾有多年流浪教師經歷，但她不斷超越自我，也以自身的經驗勉勵學生，只要努力不怕難，將來會更好。

杏壇芬芳獎頒獎典禮，由教育部國民及學前教育署長彭富源主持，南投縣教育處長陸正威也出席，並邀請彰化高中室內樂團、埔里國中薪傳舞蹈團、旭光高中空手道、營北國中龍騰虎躍夜光龍、及南投特教學校表演舞動人生。

彭富源表示，每位受推薦者都有著不凡的故事，不論得獎與否，都是一種肯定，也期盼藉此獎項，鼓勵更多教育工作者奉獻心力，創造更良好的教育環境。

陸正威表示，今年，南投縣有中興高中、旭光高中、草屯商工、仁愛高農、草屯、延和、三光國中、豐丘國小8位優秀教職員工，及平和國小交通志工隊獲獎。

其中，國立中興高中技工呂清森，對學校工作全力投入，擔任體育場館及器材管理工作，主動幫忙電器維修及資源回收分類，數十年如一日，「能修就修、能做就做」是他的座右銘，從不計較工作，熱心助人。

陳睿瀅則是以行動陪伴學生，引導孩子永不放棄的挑戰與學習，「不看現在，只看未來」，只要不畏艱難，持續挑戰就會有進步成長的機會；她畢業於輔仁大學日文系，曾有多年的流浪教師經歷，因為喜歡植物考上台大森林研究所，也突破困境成為正式教師，她教森林科還帶領學生攀樹，目前更在台大植物醫學研究所，攻讀另一個碩士學位。

平和國小交通志工隊現任與前任隊長曾聰明、賴昭貴，及副隊長張文燦說，每天照顧小朋友上放學的交通安全，30多個隊員風雨無阻，樂在其中，只是志工隊已成千歲團，很期待有年輕新血輪加入，讓志工隊更有活力。