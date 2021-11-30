中爪哇梅拉比火山11年前大爆發造成嚴重傷亡，如今興起觀光潮，探索火山造成的「失落世界」。專家說，火山活動性質改變，危險區逾6萬人居住，如何避免再釀災是很大的挑戰。

印尼地處太平洋火環帶，有逾400座火山，其中127座活火山，中爪哇日惹（Yogyakarta）的梅拉比（Merapi）火山最活躍，最近一次爆炸式噴發是在2010年10月底至11月初，吞噬2000多棟房屋，造成約400人、3000多頭牲畜死亡。

時過約11年，當時被火山岩漿、泥流侵蝕的山坡重新長出植被，雖稱不上蓊鬱，但綠意盎然，有少數毀壞的民宅遺跡散佈，不少山路仍崎嶇顛簸，得靠吉普車才能通過，不時可看到怪手開挖道路，居民仍努力恢復與火山共存的環境。

位於日惹、負責監視梅拉比火山的地質災害技術研發中心（BPPTKG）主任阿古斯（Agus Budi Santoso）說，梅拉比去年11月出現小規模噴發，他們將警示提高到次高的第3級，代表危險區擴大到火山口5公里範圍，政府及居民都應做好撤離準備。

阿古斯接受中央社訪問時說，梅拉比約4年發生一次較小規模的溢流式噴發，通常第3級警示發布後1至2個月間發生。這次第3級警示發布近一年，熔岩穹丘持續擴大，熾熱熔岩、熱雲也持續發生，但還沒影響社區安全，「還在警戒狀態」。

他說，這顯示火山活動的性質與過去有點不同，「這也是我們從未遇過的現象」。

阿古斯說，梅拉比的山上設有15個觀測站，有研究員全天候駐守觀察火山動態，山上並裝設超過100個監測地震波、地形變形、地質化學變化的感測器，透過密切監測，即時掌握火山環境的變化，「是印尼最完整的火山監測系統之一」。

梅拉比歷年多次溢流式噴發或大規模的爆炸式噴發都造成傷亡，最致命的一次是1872年的噴發，奪走1400條人命。然而因火山土壤肥沃，山上仍聚集不少村落。距離火山口10公里範圍內人口有25萬，2010年底爆發時撤離約35萬人。

阿古斯說，這25萬居民中約有6萬人住在距離火山口約5公里的範圍內，屬於易受災的危險地區，「必要時如何撤離所有人，是很大的挑戰」。禁止民眾住危險地區可能是最簡單的避災方式，但「這是民眾生活的地方，要淨空是不可能的」。

梅拉比火山2010年的大爆發發生在10月26日傍晚約5時，地質災害技術研發中心前一日清晨6時發布最高層級的撤離警示。阿古斯說，監測系統能在火山瀕臨爆發前提出先期預警，也能預測噴發方向，「但很難預測接下來幾天的變化」。

他說，最高層級警示發布後須立刻撤離，加強政府與民眾因應災害的韌性與反應力，才能減災。民眾大多熟悉4年一次的溢流式噴發，但2010年的噴發規模及型態是百年發生一次的，民眾不知道1872年的災害，沒有足夠的危機意識。

駐守在卡里烏朗（Kaliurang）、距離火山口約7公里的觀測站研究員赫魯（Heru Suparwoko）說，2010年大爆發前，監測資料就已可看出噴發規模的不同，「感測器偵測到爆量的地震波，有的地震波來自深層，有的來自淺層」。

赫魯觀測火山已30年。他說，看到熔岩、熱雲從火山口不斷噴出，傾瀉而下，很多前輩也是首次目睹，「過去學的現在真實出現在眼前，一時都不知道如何形容」。

2010年的災難讓中爪哇省、日惹許多村落瞬間變廢墟，日惹境內過去以務農、畜牧業為生的災民近年靠發展觀光業努力重生。

日惹受創最嚴重的是斯萊曼縣（Sleman）的格拉加哈佐村（Glagaharjo）、烏普爾哈佐村（Umbulharjo）、科普哈佐村（kepuharjo）等村落，居民合組成吉普車協會，吸引觀光客探索火山爆發後留下的「失落世界」。

吉普車司機阿爾文（Alvin）說，2010年火山大爆發後，災民被迫遷居，難以再從事畜牧業。地方政府利用火山原本就是觀光勝地的優勢，推出坐吉普車看火山熔岩、火山爆發遺跡的行程，很受觀光客青睞，「現在有1113輛吉普車」。

阿爾文說，他高中畢業後決定不再升學，父母資助他買下吉普車後加入這行，「觀光業興起是神在火山大爆發後對山麓居民的賜福，很有發展前景」。

其中一個景點是「我的僅存珍寶」博物館（Museum Sisa Hartaku），這是居民蘇里揚托（Sriyanto）和他父母兩家人過去的住家，他們當時及早撤離，幸運保命，但家園在11月5日火山第2波爆發時被摧毀，飼養的牲畜也都喪命。

蘇里揚托說，第二波爆發發生在午夜，很多人來不及逃生而罹難，他岳父也失蹤。火山活動平息後，他和家人回家尋找物品，「我邊清理邊想，這是我僅有的了」，雖然都已無法使用，「或許可以集中起來作為火山的教材」。

蘇里揚托和家人在大片火山灰中挖掘，找出過去使用的物品，機車、腳踏車、桌椅、縫紉機、電視、衣服、餐具等，以及慘死的許多牲畜殘骸，也透過朋友幫忙，收集許多災難當時的照片，蓋了這座博物館，還原火山爆發的瞬間威力。

博物館的一面牆上有斗大字樣寫著「一切都沒有了」（Habis Sudah Semua）。蘇里揚托說，火山讓他和村落的人一夕淪為「赤貧」，但仍開放博物館免費參觀，希望民眾對火山有更貼切的了解，也學到如何與火山共存的教訓。