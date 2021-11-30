小鬼生前設計的虛擬角色公仔「Alien666」先前與悠遊卡公司合作，選在冥誕這天推出人物全立體的悠遊卡。（柯宗緯翻攝）

小鬼生前設計的虛擬角色公仔「Alien666」先前與悠遊卡公司合作，選在冥誕這天推出人物全立體的悠遊卡。（柯宗緯翻攝）

11月28日是藝人「小鬼」黃鴻昇38歲冥誕，他生前設計的虛擬角色公仔「Alien666」先前與悠遊卡公司合作，由高雄文創公司負責協助製作公仔，選在冥誕這天推出「Alien666」3D人物立體製作，結合悠遊卡功能，傳遞大家對小鬼無盡的思念。

Alien666是為黃鴻升親手設計的公仔，代表著「全然純真的自己」。 其故事設定為Alien666是一心想成為人類的外星人，在夢想的旅程上，遭遇外星「族人」的各種嘲諷與不被理解，最終執意革命漫漫長路的進化成人類的路程。

Alien666勇敢的用「愛」，扛下所有質疑，就像每個人心中都有著當初最純真的自己，成長的過程會遇到挫折、不認可、嘲諷等。

鑫羿文創高雄分公司總經理李孟倫表示，選在小鬼38歲後冥誕公開此設計作品，希望大家能記得小鬼在演藝圈帶給大家的歡樂，而「Alien666」就像小鬼給人溫暖開朗的形象，大家帶著「Alien666」搭乘捷運，每天邁開的步伐都會是前往夢想的動力。

李孟倫直說，世界很大，希望大家帶著Alien666的勇氣，就能迎接「松果」的到來，地球的美好、珍惜身邊的一切，都是Alien666一直住在每人心中。

AIEN666_OFFICIAL將小鬼生前所創作的虛擬角色「Alien666」以3D悠遊卡方式發行，是悠遊卡中首創人物全立體製作，就是為了將公仔原型完整呈現。

每組666元採用限時不限量方式進行預購，就像Alien666倒數計時響起時留下最重要的一切在地球上，11／28 00：00只在ALIEN666_OFFICIAL官網開放預購。