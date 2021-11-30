美式賣場好市多提供各式優惠商品，一直受到許多消費者青睞，不過有民眾上網投訴，在結帳時被員工偷偷續約會員資格，認為員工教育很有問題，貼文也引發討論，也釣出一堆苦主回覆也遇過相同情況，還有員工出來證實有續約率的壓力。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，表示自己跟老公日前去Costco消費，結帳時員工告知會員資格於月底到期，要幫先生卡片續約，先生兩度表明拒絕續約，隨後員工拿起商品掃碼時，順勢說了一句「那我幫你結進去了唷」，原PO馬上注意到結帳螢幕出現會員續約金額，讓她氣得大喊「我不要結會員！你現在在結什麼？」

沒想到員工只說「你的會員卡是到期了，我幫你們續約」，原PO再度解釋會員到30日才到期，老公剛也表明不願意續約，不解好市多員工為何還逕自結帳，之後又等賣場主管來處理，才能取消續約金額。沒想到好市多員工會趁消費者不注意偷刷續約金額，讓原PO怒批「無法接受用騙的讓人續約」。

貼文引發網友熱議，「店員是鬼打牆式唬弄嗎」、「八成有sop教的」、「超扯的，這已經構成詐欺行為，還現行犯」。原PO也補充說明，到期不續約的是公司卡片，自己還有私人卡可用，讓網友力挺「不是續約問題，而是沒有尊重客人意願的問題」。

不少人也分享類似經驗，「這次會員是直接扣款，等收到統一發票才知道自動扣款！賊」、「我遇過跟他表明不續約後，他結帳商品用丟的」、「我也被騙過一次」、「我之前遇過在新竹店，明明還有一個多月，強制要續約才能把今天要買的結帳」、「我也遇過，說不要結果還是被強制續約」。

有自稱好市多員工出來說明，結帳確實有「續約率」的壓力。（圖／翻攝臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）

也有自稱好市多員工出來回應，「好市多收銀機都有續約率這種東西，若續約率偏低，主管就會來關切」，建議會員如果遇到類似事件不要客氣，最好罵到副店長以上來關切，「身為員工看到會員這麼生氣真的不意外，反正我是不會使用任何話術，我臉皮較厚不怕被檢討」。