新安東京海上產險響應政策積極推動強制險業務，在金管會今（110）年度所實施「強制汽車責任保險差異化管理機制」中，從作業服務、業務績效及經營管理等多個面向，透過綜合檢視六項指標類別獲取高分並獲金管會頒發「第二名」佳績。

新安東京海上產險表示，「強制汽車責任保險」為法令強制領有牌照的車輛皆應投保的險種，主要是政府為讓因交通事故而受傷或死亡的受害者能獲得基本的保障，也就是一般人熟知的「強制險」；因此，該公司聚焦於「客戶滿意及消費權益」兩大領域，一方面優化承保及理賠作業服務，另一方面則重視客戶聲音貼近客戶需求，尤其在此次評核中以積極處理未投保案件、落實保費差異檢核更正作業，並鼓勵保戶使用電子保險證等多處表現亮眼，持續精進專業與服務品質，也彰顯對保戶服務的用心與努力。

新安東京海上產險進一步指出，強制險提供每人身故、失能最高200萬元及傷害醫療給付最高20萬元的保障，一旦車禍意外事故發生時，可使受害人獲得基本補償，促使多數受害家庭免於短暫的經濟危機以展現保險「事後補償」功能；有感於此，該公司亦推展「事前預防」的觀念，透過攜手多個非營利組織、社福團體推動交通安全宣導、倡議反酒駕，讓民眾了解「平安回家的路 一個都不能少」的重要性，避免不必要的交通意外事故發生。

近來疫情趨緩，路上人車潮漸多，新安東京海上產險提醒民眾，強制險在保險中是屬於最基本的，僅保障車內乘客及車外第三人失能及身故，如交通事故僅造成車輛或財物損害時，就不在強制險的承保範圍內，建議車主可額外加保第三人責任險等其他任意險，來補足強制險不足的保障。